Otomatik vites satışları 'gaza' bastı

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020'nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

VATANDAŞ VERGİSİ DÜŞÜK OLANI TERCİH ETTİ

Mayıs sonunda otomobil pazarı segmentine göre, pazarın yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 84 adetle yüzde 60,1 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.