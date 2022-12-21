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Yeni yılda otomobil almayı düşünenler bu habere dikkat! Dünyayı sardı, sektörü derinden etkiledi... 'Çip kıtlığı' 2023'te bitecek mi?

21.12.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çip krizi bitecek mi? Bazı analistler, çip kıtlığının yeni araba fiyatlarının iki yılda yüzde 16 oranında artmasına neden olduğunu iddia ediyor. 2022'yi geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde ise dünya otomobil sektörünü derinden etkileyen çip kıtlığının (çip krizi) 2023'te devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bu konuda çıkan yeni bir haber ise dikkatleri topladı.

Yeni yılda otomobil almayı düşünenler bu habere dikkat! Dünyayı sardı, sektörü derinden etkiledi... 'Çip kıtlığı' 2023'te bitecek mi?

Çip krizi olarak da bilinen küresel çip kıtlığı son yıllarda dünyaya damgasını vurdu. Özellikle otomobil ve akıllı telefon sektörü çip kıtlığından derinden etkilendi. Çip üreticileri talebi karşılamak için çalışıyor. Üreticiler kapasitelerini artırıyor, yeni fabrikalar kuruyor. Böylece mümkün olduğunca hızlı bir şekilde talebe yetişmeye çalışılıyor. Hükümetler de çip üretimini artırmak adına destekler veriyorlar. Ancak 2022'yi geride bırakmaya hazırlanırken, şu sorunun cevabı merak ediliyor; 2023'te çip krizi bitecek mi?

2023'TE ÇİP KRİZİ DEVAM MI EDECEK, YOKSA BİTECEK Mİ?

Bu konuda hazırlanan yeni bir haber dikkat çekti. ABD merkezli web sitesi Ars Technica tarafından hazırlanan ve bir noktada Financial Times'ta (FT) yayınlanan yeni bir rapora da dayandırılan o habere göre; Küresel yarı iletken endüstrisinde kesintilerin devam etmesini ve bu nedenle de otomotiv endüstrisinde tedarik zinciri kıtlıklarının 2023 yılı boyunca devam etmesini bekleyebiliriz.

Haberde yarı iletken şirketi Onsemi'nin Başkanı Hassane El-Khoury'nin FT'ye "2023'ü değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Müşteri talebini karşılamak için 2023'te her ay, her çeyrekte kapasite artıracağız" dediği belirtildi.

çip

Habere göre çip fabrikaları talebi karşılamak için tam gaz çalışıyor ancak sorunun hızlı bir şekilde çözülmeyeceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Bazı analistlerin ise çip kıtlığının 2023'te yaklaşık 3 milyon daha az araç üretilmesiyle sonuçlanacağını düşündükleri ifade ediliyor.

Haberde, bazı yonga üreticilerinin kapasiteyi artırdıkları, yeni fabrikalar ve dökümhaneler kurdukları, ancak bunun yavaş işleyen bir süreç olduğu belirtildi. Dünya çapında hükümetlerden de bu konuda destekler geldiğinin bilgisi verilerek ABD Başkanı Joe Biden'ın ağustos ayında imzaladığı CHIPS ve Bilim Yasası hatırlatıldı.

CHIPS VE BİLİM YASASI

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

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Ancak söz konusu haberde, 28 ile 52 hafta veya daha fazlası arasında değişen teslimat süreleri göz önüne alındığında, bu rahatlamanın tedarik zincirlerinde ortaya çıkmasının biraz zaman alacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Habere göre, Stellantis'in başkanı Carlos Tavares de sorunun 2023 yılı boyunca devam edeceğini düşünüyor.

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Otomobil Çip

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