Otomobil alacaklar için kredi muslukları kısıldı! Yüzde 5,5 faizle en çok 400 bin TL... Uzmanlardan 'tefecilik' uyarısı: Geri gelebilir

Otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışları yapılan düzenlemeler ve sınırlamalar ile kontrol altına alınmaya çalışılırken; bu kez de yeni engel olarak bankalar ortaya çıktı. Otomobil piyasasında krizin yeni aktörü banka kredisi oldu.

OTOMOBİLDE KREDİ MUSLUKLARI KAPANDI

Ayağını yerden kesmek için otomobil almak isteyenler, kredi musluklarının kapanmasıyla birlikte yaya kaldı. Kredi bulamayanlar alternatif yollar aramaya başladı.

YÜZDE 5,5 FAİZLE EN ÇOK 400 BİN TL OTOMOBİL KREDİSİ

Çoğu banka yüzde 5,5 faiz oranıyla en çok 400 bin TL otomobil kredisi verirken, geri ödemesi ise 12 ayda yapılıyor.

Otomobil almak isteyen vatandaşlar, bulduğu aracı almadan önce ilk olarak 'Bu araç krediye uygun mu? Ne kadar kredi çıkar? Kredi taksitleri ne kadar olur?' sorularına yanıt arıyor.

"TEFECİLİK TEKRAR GÜNDEM OLABİLİR"

Otomobilde kredi musluklarının kapanmasıyla farklı istismarların gündeme geleceğini belirten Finans Uzmanı İslam Memiş, TV100'e yaptığı açıklamada "Tefecilik Türkiye'de tekrar gündem olabilir" uyarısında bulundu.

Otomobilde yaşanan kredi kriz nedeniyle enflasyonun ateşine körükle gidildiğini belirten Memiş, "Toparlanamayacak olan bir ekonomi modelini beraberinde getiriyor. Özellikle enflasyonun tekrar geri gelmesini hızlandıracak bir politika olarak görmek gerekiyor. İster istemez para değersizleşiyor, mal değerleniyor. Hayatında ilk kez araç alacak vatandaş da bu süreçte en çok ezilen, mağdur edilen oluyor" diye konuştu.

Kredi sorunu aynı zamanda otomobil satıcılarını da kara kara düşündürürken; galericiler kredi alınmadığı için satışların durduğunu belirtiyor.



