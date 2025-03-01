Otomobil devi 76 yıllık fabrikasına kilit vuruyor! 54 hektarlık bir alana kuruluydu, o markadan kötü haber geldi

Elektrikli araçlara yönelik rağbetin artması, Çin'den gelen otomobil dalgası ve Tesla ile mücadele gibi etkenler Avrupa'da otomobil piyasasını zora sokmaya başladı. Volkswagen'in çalkantılı devam eden süreci devam ederken Volkswagen grubunda bulunan Audi için de kötü haber geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1949 yılında üretime başlayan Audi, 76 yılın ardından fabrikasını kapatacağını duyurdu. Son dönemde lüks segment elektrikli otomobillerin talebinde yaşanan düşüş nedeniyle üretimi durdurdu.

TEPKİ İLE KARŞILAŞMIŞLARDI

Audi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında Brüksel fabrikasında üretilen Q8 modelinin üretiminin Meksika’ya taşınacağını açıklamıştı. 2024 Eylül ayında Volkswagen Grubu’nun Brüksel tesisine herhangi bir model tahsis etmeyeceğini duyurması, çalışanlar ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı.

Brüksel’in Forest bölgesinde yer alan ve 54 hektarlık bir alana kurulu olan fabrika, uzun yıllar Volkswagen modelleri üretirken, 2004’ten itibaren Audi markasına yöneldi. 2018’den itibaren ise burada elektrikli Audi e-Tron üretimi gerçekleştirildi.

ÇALIŞANLARA TAZMİNAT ÖDENECEK

Audi yönetimi ve çalışanlar arasında yürütülen müzakereler sonucunda işçilere yasal kıdem tazminatlarının yanı sıra hizmet sürelerine göre ek ikramiye verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Audi, fabrikanın kapanmasını önlemek için 20’den fazla yatırımcıyla görüştü ancak uygun bir alıcı bulunamadı. Tesisin gelecekte nasıl değerlendirileceği konusunda belirsizlik devam ediyor.