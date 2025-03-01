FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Otomobil devi 76 yıllık fabrikasına kilit vuruyor! 54 hektarlık bir alana kuruluydu, o markadan kötü haber geldi

Otomobil devi 76 yıllık fabrikasına kilit vuruyor! 54 hektarlık bir alana kuruluydu, o markadan kötü haber geldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.03.2025 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da uzun süredir devam eden otomobil piyasasındaki kriz devam ediyor. Özellikle Volkswagen'ın yaşadıkları gündem olurken grubun üyesi Audi'den de kötü haber geldi. Dev marka Audi 76 yıllık fabrikasını kapattı. Fabrikada çalışan 3 bin kişinin ise tüm haklarının verileceği belirtildi.

Otomobil devi 76 yıllık fabrikasına kilit vuruyor! 54 hektarlık bir alana kuruluydu, o markadan kötü haber geldi

Elektrikli araçlara yönelik rağbetin artması, Çin'den gelen otomobil dalgası ve Tesla ile mücadele gibi etkenler Avrupa'da otomobil piyasasını zora sokmaya başladı. Volkswagen'in çalkantılı devam eden süreci devam ederken Volkswagen grubunda bulunan Audi için de kötü haber geldi.

iStock-1177564172

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1949 yılında üretime başlayan Audi, 76 yılın ardından fabrikasını kapatacağını duyurdu. Son dönemde lüks segment elektrikli otomobillerin talebinde yaşanan düşüş nedeniyle üretimi durdurdu.

iStock-1324344647

TEPKİ İLE KARŞILAŞMIŞLARDI

Audi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında Brüksel fabrikasında üretilen Q8 modelinin üretiminin Meksika’ya taşınacağını açıklamıştı. 2024 Eylül ayında Volkswagen Grubu’nun Brüksel tesisine herhangi bir model tahsis etmeyeceğini duyurması, çalışanlar ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı.

Brüksel’in Forest bölgesinde yer alan ve 54 hektarlık bir alana kurulu olan fabrika, uzun yıllar Volkswagen modelleri üretirken, 2004’ten itibaren Audi markasına yöneldi. 2018’den itibaren ise burada elektrikli Audi e-Tron üretimi gerçekleştirildi.

iStock-2076101858

ÇALIŞANLARA TAZMİNAT ÖDENECEK

Audi yönetimi ve çalışanlar arasında yürütülen müzakereler sonucunda işçilere yasal kıdem tazminatlarının yanı sıra hizmet sürelerine göre ek ikramiye verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

iStock-1280210875

Audi, fabrikanın kapanmasını önlemek için 20’den fazla yatırımcıyla görüştü ancak uygun bir alıcı bulunamadı. Tesisin gelecekte nasıl değerlendirileceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Canlı Borsa
Ramazan ayı için mesai saatleri değiştiRamazan ayı için mesai saatleri değişti
Türkiye'nin gaz stoku yüzde 9 düştüTürkiye'nin gaz stoku yüzde 9 düştü
Anahtar Kelimeler:
Audi Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK ateşkes ilan etti! Kandil: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

PKK ateşkes ilan etti! Kandil: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

Mansur Yavaş'tan 'İmralı' açıklaması

Mansur Yavaş'tan 'İmralı' açıklaması

6 yıl önce başladı şimdi yurtdışına gönderiyor!

6 yıl önce başladı şimdi yurtdışına gönderiyor!

Milyonları ilgilendiren haber! O tarihte hayata geçirilebilir

Milyonları ilgilendiren haber! O tarihte hayata geçirilebilir

'Artırılması için çalışıyoruz' Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama!

'Artırılması için çalışıyoruz' Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama!

Otomobil devi 76 yıllık fabrikasına kilit vuruyor!

Otomobil devi 76 yıllık fabrikasına kilit vuruyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.