Otomobil devi sektördeki rekabete dayanamadı! Binlerce çalışanını işten çıkaracak, tutunmaya çalışıyor ama...

Otomotiv sektörünün küresel ölçekte büyük bir değişim yaşaması geleneksel üreticilerin sektörde tutunmasını zorlaştırıyor. Elektrikli araçlara geçiş, maliyet baskıları ve zayıflayan talepler Nissan gibi şirketlerin etkilenmesine yol açıyor. Dev şirket operasyonel verimliliğini artırma adına iş gücünde ciddi bir daralmaya gitmeye hazırlanıyor.

10 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Buna göre, Japonya merkezli otomotiv devi Nissan dünya geneline yeniden yapılanma hamleleri çerçevesinde önemli bir adım attı. Şirket maliyetlerini azaltmak için 10 binden fazla çalışanını işte çıkaracak. Bununla birlikte dev otomobil şirketinin toptan işten çıkarma sayısı 20 bine ulaşacağı söyleniyor.



YÜZDE 15'İNE DENK GELİYOR

Nissan'ın işte çıkarmalarının küresel iş gücünün yüzde 15'ine denk geldiği biliniyor. Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Nissan'ın bu adımları küçülme adımlarının ötesine geçtiyor. Nissan, işten çıkarmalar ile şirketin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefiyor.



RESMİ AÇIKLAMA YOK

Japon devinden ise herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak işten çıkarma planlarına dair detayların önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağı düşünülüyor. Şirketin, yeniden yapılandırma adımlarını hangi ülkelerde yoğunlaştıracağı ve iş gücündeki değişimin ne şekilde gerçekleşeceği kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.