Otomobil dünyasını ele geçirmeye kararlı: Çin firmaları pazardaki payını genişletiyor!

Avrupa Birliği'nde 2035'ten itibaren yanmalı motorların yasaklanması ve katı hale gelen emisyon standartları otomotiv sektöründeki standartları bozma noktasına getirdi.

Çin ve Fransa'da e-otomobil üretiminin artması, "Yeşil Anlaşma" ya da "taksonomi" gibi AB planları, piyazsa kanunlarını zorladığı için Alman otomotiv üreticilerinin dünyada ün salmış içten yanmalı motorlardaki teknolojik hakimiyetini zamanla sarstı. Otomobil dünyasını bir dönem elinde tutan Alman firmaları iflas etmeye başlamışken; Çinli otomobil üreticileri piyasaya daha hakim bir hale geldi.

Ayrıca Avrupa Birliği'nde son zamanlarda elektrikli otomobil satışlarında da bir yavaşlama kaydedilmesi gözlenmesi. Verilere göre, AB'de de yılın ilk yarısında elektrikli otomobiller, yüzde 14'lük bir pazar payı almıştı.

AVRUPA'DA FABRİKALAR KAPANIYOR

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) ve diğer Avrupalı otomobil üreticilerinin bazı fabrikalarını kapatması gündemde. Renault ve Fiat markalarının da satabileceklerinden çok daha fazla otomobil ürettiği biliniyor. Belçika'da Q8 e-tron'un üretildiği Audi fabrikasında da işlerin iyi gitmediği konuşuluyor.

DÜNYANIN DEVİ MARKALAR KAPASİTELERİNİN ALTINDA ÇALIŞIYOR!

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre BMW, Mercedes, Fiat, Renault ve Volkswagen'in Avrupa'daki her üç fabrikasından biri, talep düşüklüğü nedeniyle kapasitesinin altında çalışıyor.

Stellantis Group'un tam elektrikli Fiat 500e'nin üretildiği Torino'daki Mirafiori fabrikasındaki üretim, 2024'ün ilk yarısında yüzde 60'tan fazla düştü. Fiat, Torino'daki Mirafiori fabrikasında Fiat 500e modelinin üretimini, satışlardaki düşüş nedeniyle bir aylığına durdurdu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ELDE KALDI

Satış sorunları Fransa'nın kuzeyindeki Douai'de bulunan Renault fabrikasında ve Dresden'deki VW fabrikasında da yaşanıyor. Burada üretilen elektrikli otomobiller alıcı bulamıyor ve üreticilerİ zarar ediyor.

OTOMOBİL DÜNYASI DÖNÜŞÜYOR!

Sektörün uzmanları, yapısal bir değişimin ortasında olduklarını, bunun sadece bir marka için değil, tüm otomotiv endüstrisi için geçerli olduğunu savunuyor. Ayrıca, AB'de ve Avrupa'da otomotiv endüstrisinde yaşanacak gerilemenin tüm AB'nin ekonomisini etkileyeceği düşünülüyor.

ÇİN AVRUPA'DA ATAĞA GEÇTİ

Çinli üreticiler ise bu pazara girerek, Avrupa'da üretim sahaları arayışına geçti. Avrupa'nın otomobil üreticileri üzerindeki Çin'den gelen baskı artarak çoğalıyor.

AB'DEN ÇİN ÜRÜNLERİNE GÜMRÜK VERGİSİ ENGELİ

AB'nin Çin malı elektrikli otomobillere uyguladığı cezai gümrük vergilerine rağmen, Halk Cumhuriyeti'nden üreticiler AB pazarında yer edinmek için çabasını sürdürüyor.

Geely markasının yanı sıra Lynk & Co, Chery, Great Wall Motor ve BYD gelecekte Avrupa'da kendi fabrikalarında e-otomobil üretmek istiyor.