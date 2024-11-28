Otomobil dünyasının en iyisiydi! Şimdi işçilerini işte çıkarıyor, hissedar arıyor! Nissan için çanlar çalmaya başladı

Küresel krizler dev markaları zorlamaya devam ediyor. Otomobil pazarındaki taşların yerinden oynaması ile zirvedeki markaların tahtları sarsılıyor. Japonya merkezli otomobil devi Nissan'da bazı sorunlar yaşanmaya başladı. Renault'un Nissan'ın hisselerini satışa sunmasının ardından zor bir sürece girdi.

ÇİN VE ABD'NİN YÜKSELİŞİ NİSSAN'I ZORLUYOR

Financial Times'ın haberine göre; Nissan, bankalar ya da sigorta grupları gibi uzun vadeli ve istikrarlı bir hissedar arayışında. Nissan'ın üst düzey yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Çin ve ABD'de yapılan satışlar markanın pazardaki mücadelesini zorluyor.

RENAULT 25 YILLIK SÖZLEŞMEYİ YENİLEDİ

Ayrıca yetkili, Nissan ve Honda ile elektrikli araç (EV) ortaklığı konusunda son aşamalara gelirken, “12-14 ay içinde hayatta kalmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Renault, 25 yıllık Nissan birlikteliğini yeniden yapılandırırken, Nissan'daki hissesinin bir kısmını Honda'ya satmaya sıcak bakıyor.

NİSSAN VE HONDA ORTAK MI OLACAK?

Nissan ise Honda'nın hissedar olması fikrine yorum yapmaktan uzak durmaya çalışırken yine de şu sözleri sarf etti:

"Honda ile ortaklık stratejik olarak çok önemli ve bu faaliyetlerin sonuçlarını yönetim düzeyinde her iki şirketin de düzenli ilerlemesiyle hızlandırmayı umuyoruz"

Honda ise konuya dair yorum yapmadı.

BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Nissan'ın araç satışlarında yaşanan düşüş nedeniyle ilk etapta 9 bin kişiyi işten çıkarmayı ve üretim kapasitesini yüzde 20 azaltmayı planladığı ifade edildi.