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OTOMOBİL FİYATLARI 2025 | Yeni yıla ek gümrük vergisiyle başladılar! Çin'li markalar Chery ve MG için uzmanlar uyarıyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.01.2025 07:36
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Çin'den gelen otomobiller için uygulanan ek vergi artırıldı. Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillerin ilave gümrük vergisi yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkarıldı. 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren vergi artışı sonrası "Çin'den gelen otomobillerin fiyatları artacak mı? Otomobil fiyatları ne kadar artacak?" soruları akıllara geldi. Söz konusu yeni düzenlemenin otomobil fiyatlarında yüzde 10’a yakın maliyet artışı yaratacağı belirtiliyor.

OTOMOBİL FİYATLARI 2025 | Yeni yıla ek gümrük vergisiyle başladılar! Çin'li markalar Chery ve MG için uzmanlar uyarıyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak!

2025 yılı Çin'den ithal eden otomobillere ek gümrük vergisiyle başladı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni kararla birlikte Çin'den gelen otomobillere uygulanan ek vergi artırıldı. 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte; Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece mevcuttaki yüzde 10 gümrük vergisine gelen ek yüzde 50 vergi ile içten yanmalı ve hibrit araçların vergi oranı toplamda yüzde 60 oldu. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki (PHEV) yüzde 40’lık ek vergi oranı ise değişmedi.

OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK MI?

Ekonomim'de yer alan habere göre; otomotiv veri analiz şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, bu düzenlemenin özellikle Chery ve MG gibi Çinli otomobil markalarının Türkiye’deki fiyatlarını etkileyeceğini ifade ederken, “Yerli üretimin desteklenmesi ve iç pazardaki payının artırılması amacıyla alınan bu karar, Çin’den ithal edilen benzinli ve hibrit araçların maliyetlerini artıracak” dedi.

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EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, yeni düzenlemeyle ilgili olarak, “Bu yıl başlayan Çinli araçlara yönelik vergi artışının devamı olarak görülebilir. Teşvik dışında kalan içten yanmalı ve hibrit otomobillere yönelik ek gümrük verisi oranı yüzde 10 artırılarak yüzde 50 seviyesine çıkartıldı. Önce engelli araç alımında yerlilik oranının getirilmesi şimdi ise gelen ek vergi iç pazarda rekabeti engellemiş olsa da yerli otomobillerin satışına önemli destek olarak görülebilir” açıklamasını yaptı.

"YÜZDE 10'A YAKIN MALİYET ARTIŞI OLABİLİR"

Şahin, yeni vergi düzenlemesinin Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 10’a yakın maliyet artışı olarak yansımasının beklendiğini söyledi.

ÇİNLİ MARKALARIN PAZAR PAYI GERİLİYOR

Rekor satışlarla Türkiye pazarındaki payını yüzde 10’a taşıyan Çinli otomobil markaları, fabrika yatırımında önceliği Avrupa ülkelerine verince, yüksek oranlı vergiyle karşı karşıya kalmıştı. Çin menşeli elektrikli araçlara daha önce getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisi, 8 Temmuz 2024 itibarıyla tüm yakıt tiplerindeki otomobiller için geçerli olmuştu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede Çinli markaların pazar payı da gerilemeye başladı. Yeni düzenlemenin pazarda Çinlilerin payını daha da aşağı çekmesi bekleniyor.

MOTOSİKLETE DE 20 SERVİS ŞARTI GELDİ

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, 31 Aralık 2024 tarihli Resmi gazetede, motosiklet markalarına yönelik de yeni bir düzenleme olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Çin’den gelen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlarla ilgili TSE standartlarında 7 coğrafi bölgede 20 servis ve çağrı merkezi kurma zorunluluğunun da artık sadece otomobilleri değil bundan böyle hem ticari araçları hem de motosikletleri de kapsayacak” açıklamasını yaptı.

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gümrük vergisi Çin Otomobil otomobil fiyatları
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