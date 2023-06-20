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Otomobil piyasası için dikkat çeken açıklama! Dr. Anıl Aba: 2024 sonuna kadar indirim olmaz

20.06.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çip kriziyle birlikte ortaya çıkan sıfır araç sorunu sürerken, döviz kurundaki yaşanan artış da otomotiv piyasasını olumsuz etkiliyor. Otomotiv firmaları Haziran ayında sıfır araçların liste fiyatlarını artırdı. Sıfır araca sahip olamayanlar ikinci el piyasasına yönelse de umduğunu bulamıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Anıl Aba da 2024 sonuna kadar otomobil fiyatlarında herhangi bir düşüş olacağını ön görmediğini belirtti.

Otomobil piyasası için dikkat çeken açıklama! Dr. Anıl Aba: 2024 sonuna kadar indirim olmaz

Çip krizi, Asya ile Batı ülkeleri arasındaki ekonomik gerilimler, küresel çapta otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Tedarik zincirinde yaşanan aksama ve yavaşlama stok sorunlarına neden oldu. Ülkemizde, döviz ve altın yerine otomobil ve motosikletin yatırım aracı olarak görülmesi, var olan stok sorununu daha da artırdı. Sıfır araç almak isteyenler aylarca sıra beklemek zorunda kalıyor.

"PİYASADA ARZ TALEP DENGESİ ŞAŞTI"

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Anıl Aba, önümüzdeki süreçte otomotiv sektöründe yaşanması muhtemel tabloyu değerlendirdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre, Türkiye’de otomobil pazarının yıllık satış ortalamasının 700 bin araç, tavanının ise 1 milyon araç olduğunun belirten Dr. Anıl Aba, bu piyasadaki arz-talep dengesinin şaştığını söyledi.

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"1 MİLYON LİMİTİNİ AŞARAK REKOR KIRABİLİR"

Fiyatın azalması ya da artışın yavaşlaması için arz tarafından, mutlaka üretimin artması gerektiğini belirten Aba, "Talep tarafından da faizlerin artması, kurun da biraz normalleşmesi lazım. Üreticiler tedarik zincirindeki sıkıntıların 2024 yılında aşılacağını söylüyor. Peki bizde kemer sıkma politikasına geçilir mi? Seneye yerel seçimler var. Kısa vadede yine seçim ekonomisi olabilir. Zaten bu sene ocaktan mayıs ayına kadar 445 bin araç satılmış durumda hali hazırda. Kaparosu verilmiş, sırada bekleyen bir o kadar daha araç var. Bu yıl Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 1 milyon limitini aşarak rekor kırabilir. Hal böyleyken ben 2024 sonuna kadar otomobil fiyatlarında herhangi bir düşüş olacağını sanmıyorum” dedi.

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"OTOMOBİL İYİ BİR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR"

Türkiye’deki geçici refah rüzgarının otomobil pazarını büyüttüğünü savunan Dr. Aba, "Pazar ekonomilerinde fiyatlar arz ve talebe bağlıdır. Faizlerin düşük, enflasyonun yüksek, ekonominin istikrarsız olması tasarruf yapanları yatırım yapmaya teşvik ediyor ve yönlendiriyor. Birikimleri veya kredi potansiyeli yüksek olanlar gayrimenkul alıyor. Gayrimenkule gücü yetmeyenler otomobil alıyor. Otomobile parası yetmeyenler motosiklet alıyor. Bu işin talep kısmı. Yani, bugün insanlar sadece binip kullanmak için değil spekülatif bir yatırım aracı olarak da otomobil almak istiyorlar. Halbuki ekonomik ömrü 10 yıl olan otomobil aslında arsa gibi iyi bir yatırım aracı değildir” diye konuştu. (İHA)

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