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Otomobil piyasasında 1 Aralık hareketliliği! Müşteriler "Parasını şimdiden verelim" diyor, markalar fiyatları yükseltti

22.11.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan ÖTV matrah düzenlemesi, otomobil piyasasını şimdiden etkiledi. Vatandaşlar, otomobillerde yaşanacak ucuzluk fırsatını kaçırmamak için şimdiden bayilere koştu. Müşteriler, "Parasını şimdiden verelim, satışı aralıkta yapalım" derken markalar ise fiyat artışına gitti. Öte yandan sıfır araç bulmanın da zor olduğu belirtildi

Otomobil piyasasında 1 Aralık hareketliliği! Müşteriler "Parasını şimdiden verelim" diyor, markalar fiyatları yükseltti

Otomobil piyasasının merakla beklediği açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yapmış ve ÖTV matrah düzenlemesinin 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini belirtmişti. ÖTV düzenlemesi henüz yürürlüğe girmedi ancak piyasa şimdiden etkilendi. Hangi otomobile ne kadar indirim geleceği belli olmasa da vatandaşlar fırsatı kaçırmamak için kolları sıvadı.

FİYATLAR ŞİMDİDEN YÜKSELDİ

Diğer yandan ise otomobil markaları da boş durmadı. 1 Aralık'ta otomobillerde yaşanacak olan fiyat düşüşü, şu anki satışları durdurdu. Markalar da şimdiden fiyat artışına gitti. Ancak yetkililer bunun matraha değil, kura bağlı olduğunu da belirtti.

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VATANDAŞ BAYİLERE KOŞTU: PARAYI ŞİMDİDEN VERELİM

Sıfır araçlarda ne kadar indirim olacağı henüz net değil ancak 40 bin ile 70 bin lira arasında fiyat düşüşü bekleniyor. Bu nedenle de vatandaşlar şimdiden otomobil bayilerinin kapısını çaldı. Show Haber'e konuşan otomobil bayii sahibi Serkan Sucu, vatandaşların, "Biz paranın tamamını verelim, siz bizim arabamızı bekletin." dediğini belirtti. Öte yandan araç bulmanın ise çok zor olduğu da aktarıldı

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"ALIM-SATIM YAVAŞLADI"

Serkan Sucu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alım satım bir miktar yavaşladı. Müşterimiz arabanının ucuzlayacağını düşünüyor ama bu sefer kendi arabası da bir miktar aşağı gelecek. Araba fiyatlarına göre değişen ÖTV oranları var. Şu an için arabaların hepsi yüzde 80 ÖTV'de." dedi.

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