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SON DAKİKA | Otomobil alacaklara kötü haber! Euro arttı, araba fiyatlarına zam geldi

20.11.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Otomobil almak isteyenler için kötü bir haber geldi. Dövizde yaşanan dalgalanma sonrasında otomobil fiyatlarına zam geldi. Euro'nun 19 TL'nin üstüne çıkmasıyla birlikte araba fiyatlarında yüzde 5 zam yapıldı. 1 Kasım'da 559 bin olan araç, zam sonrasında 573 bin TL oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Otomobil alacaklara kötü haber! Euro arttı, araba fiyatlarına zam geldi

Son dakika: Dövizde yaşanan dalgalanma araç fiyatlarını da etkiledi. Kasım ayı başında 18.20 TL'yi gören Euro kuru hızla yükseldi, 19 TL'nin üstüne çıktı. Kurdaki bu artış otomobil fiyatlarına yansıdı. Bazı markalar yüzde 5'e yakın zam açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

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EURO ARTTI, ARABA FİYATLARINA ZAM GELDİ

Rusya-Ukrayna savaşı ve çip ile enerji krizi otomobil üretimini sekteye uğrattı. Üretim azaldıkça fiyat artmaya devam ediyor. Otomobildeki son artışın nedeni ise döviz kuru. Kasım ayı başında 18.20 TL'yi gören Euro, hızla yükseldi. Bazı markalar son bir haftada yüzde 5 oranında zam yaptı. A model bir araç 1 Kasım'da 559 bin iken bu rakam 18 Kasım'da 573 bin TL oldu. B model bir araç 1 Kasım'da 928 bin iken, 18 Kasım 938 bin TL oldu. C model bir araç 1 Kasım'da 475 bin TL iken, 18 Kasım'da 487 bin TL oldu. Hala zam yapmayan markaların önümüzdeki günlerde yeni fiyatları açıklaması bekleniyor.

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"EV VE ARABA ALMAK HAYAL"

Haber Global'in haberine göre vatandaşlar ev ve araba almanın hayali olduğunu belirterek fiyatların yükseliğinden şikayet etti.

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Euro Otomobil Zam

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