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Otomobil satışları Avrupa'da frene Türkiye'de gaza bastı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Çin'in ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezlerinden olan Avrupa'da birçok ülkede serbest dolaşım yasaklanırken, alınan katı tedbirler hayatın her alanına yansımaya başladı. Daha sonra salgının merkezi haline gelen ABD'de de durum ciddiyetini koruyor.

Otomobil satışları Avrupa'da frene Türkiye'de gaza bastı

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor. Özellikle otomotiv, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Salgının olumsuz etkileri geçen ay ve yılın ilk çeyreğinde otomobil satışlarına açık şekilde yansıdı. Kovid-19 salgınının Avrupa'dan sonra Türkiye'de etkisini hissettirmesiyle satışlarda Avrupa'da büyük kayıplar yaşanırken, Türkiye'de artış kaydedildi.

En fazla azalış İtalya'da

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre otomobil pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 azaldı ve toplam 3 milyon 54 bin 703 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde 4 milyon 146 bin 822 adet satış gerçekleşmişti.

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere toplamına göre, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 35,5 ile pandeminin en fazla etkilediği Avrupa ülkesi İtalya'da görüldü. İtalya'nın ardından en fazla düşüş yüzde 34,1 ile Fransa ve yüzde 32,4 ile Avusturya'da kaydedildi.

Almanya'da otomobil satışları bu dönemde yüzde 20,3 azalırken, Avrupa'nın diğer önemli ülkelerinden İspanya ve İngiltere'de de satışlar yüzde 31 geriledi.

İlk çeyrekte Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi Almanya oldu

Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip Almanya oldu. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, ocak-mart döneminde 701 bin 362 adetlik satış gerçekleştirdi.

Almanya'yı, 483 bin 557 adetlik toplam satışla Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip İngiltere izledi.

Otomobil satışlarında 3. sırada yer alan Fransa ise Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer markalarıyla 364 bin 679 adet otomobil sattı.

Fransa'yı, 347 bin 193 satışla İtalya ve 218 bin 705 adetlik satışla İspanya izledi.

Türkiye'nin otomobil satışları yüzde 44,8 arttı

İlk çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre satışlarını artıran ülkeler yüzde 5,2 ile Litvanya ve yüzde 5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) oldu.

Türkiye'nin ise bu dönemde otomobil satışları yüzde 44,8 artarak 99 bin 630'a ulaştı. Böylece otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da daralırken, Türkiye'de artış gösterdi.

Satışlarını artıran 3 ülkeden biri olan Türkiye, aynı zamanda bu oranla önceki yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek artış oranına sahip ülke oldu.

Otomobil satışları martta yüzde 51,8 azaldı

Sadece geçen ay ele alındığında, Avrupa'da otomobil pazarı Mart 2019'a göre yüzde 51,8 azaldı ve toplam 853 bin 77 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın mart ayında 1 milyon 771 bin 30 adetlik satış gerçekleşmişti.

Geçen ay 2019'un aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 85,4 ile İtalya, yüzde 72,2 ile Fransa ve yüzde 69,3 ile İspanya'da kaydedildi.

Martta geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını artıran tek ülke yüzde 0,4 ile İzlanda oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, otomobil satış,

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