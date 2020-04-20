Otomobil satışları Avrupa'da frene Türkiye'de gaza bastı

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre otomobil pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 azaldı ve toplam 3 milyon 54 bin 703 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde 4 milyon 146 bin 822 adet satış gerçekleşmişti.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor. Özellikle otomotiv, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere toplamına göre, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 35,5 ile pandeminin en fazla etkilediği Avrupa ülkesi İtalya'da görüldü. İtalya'nın ardından en fazla düşüş yüzde 34,1 ile Fransa ve yüzde 32,4 ile Avusturya'da kaydedildi.

Almanya'da otomobil satışları bu dönemde yüzde 20,3 azalırken, Avrupa'nın diğer önemli ülkelerinden İspanya ve İngiltere'de de satışlar yüzde 31 geriledi.

İlk çeyrekte Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi Almanya oldu

Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip Almanya oldu. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, ocak-mart döneminde 701 bin 362 adetlik satış gerçekleştirdi.

Almanya'yı, 483 bin 557 adetlik toplam satışla Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip İngiltere izledi.

Otomobil satışlarında 3. sırada yer alan Fransa ise Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer markalarıyla 364 bin 679 adet otomobil sattı.