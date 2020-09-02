FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı

Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet oldu.

Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2020 Ağustos ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı raporunu paylaştı. Buna göre 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 68,4 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 artarak 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 64,2 oranında artarak 317 bin 394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 86,1 artarak 85 bin 608 adede ulaştı.

OTOMOBİL SATIŞLARI AYLIK YÜZDE 106 ARTTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Ağustos ayında yüzde 134,4, otomobil pazarı yüzde 106 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 265 oranında arttı. Aynı ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 134,4 artarak 61 bin 533 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 artarak 17 bin 161 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,5 arttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Kira yardım başvurusu nasıl yapılır?Kira yardım başvurusu nasıl yapılır?
Bin TL’ye aldığı hurdadan aldı! 50 bin TL teklif ettiler kabul etmediBin TL’ye aldığı hurdadan aldı! 50 bin TL teklif ettiler kabul etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
İkinci el araç satışına yeni düzenleme
İkinci el araç satışına yeni düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖTV zammı sonrası TOGG'un fiyatı düştü mü? TOGG ne kadar olacak?
ÖTV zammı sonrası TOGG'un fiyatı düştü mü?
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
Bin TL’ye aldığı hurdadan aldı! 50 bin TL teklif ettiler kabul etmedi
Bin TL’ye aldığı hurdadan aldı! 50 bin TL teklif ettiler kabul etmedi
ÖTV zammı ikinci el araçları nasıl etkiler? ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne olacak?
ÖTV zammı ikinci el araçları nasıl etkiler?
Otomotivde vergi düzenlemesi: Yerli ve ithal araçlarda fiyatlar nasıl etkilenecek?
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
ÖTV düzenlemesi ikinci el arabaların fiyatını artırır mı, nasıl etkiler? ÖTV zammı sonrası Eylül ayı sıfır araba fiyatları ne olacak?
ÖTV düzenlemesi ikinci el arabaların fiyatını artırır mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.