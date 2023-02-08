FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti: "Deprem nedeniyle acil satılık, 20 bin TL'si deprem bölgesine, yardım için, bölgeye gidiyorum..."

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti: "Deprem nedeniyle acil satılık, 20 bin TL'si deprem bölgesine, yardım için, bölgeye gidiyorum..."

08.02.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası otomobil satışlarındaki ilanlar dikkat çekti. Bazı ilanlarda "Deprem sebebi ile aracım acilen satılık", "Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım", "20 bin TL'si deprem bölgesine" başlıklarının olduğu görüldü.

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti: "Deprem nedeniyle acil satılık, 20 bin TL'si deprem bölgesine, yardım için, bölgeye gidiyorum..."

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Türkiye bölgeye yardım için adeta seferber oldu.

İLAN SAYFALARINDA 'DEPREM' DETAYI

Depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, otomobil satış sitesindeki ilanlar dikkat çekti.

"DEPREM SEBEBİ İLE ARACIM ACİLEN SATILIK"

Bazı araç satış ilanlarında "Deprem sebebi ile aracım acilen satılık", "Deprem bölgesine yardım için tekliflere açığım", "20 bin TL'si deprem bölgesine", "Deprem bölgesine gidiyorum, mesaj atarsanız dönüş sağlarım", "Deprem nedeniyle satışı durdurulmuştur" başlıklarının olduğu görüldü.

image (24)

Söz konusu ilanlardan bazıları şöyle;

9

8

7

6

5

4

3

2

1

İlginizi Çekebilir

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

 İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

 Kahramanmaraş'taki yıkım uydudan görüntülendi

Kahramanmaraş'taki yıkım uydudan görüntülendi

 İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar

İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Togg’da ön sipariş hakkı kazanma şansı: Şimdiden hazır! Gözler saat 19.23’te… Togg’da ön sipariş hakkı kazanma şansı: Şimdiden hazır! Gözler saat 19.23’te…
1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...
Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Otomobil ilan

En Çok Okunan Haberler

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

Akaryakıt fiyatları yeniden 20 TL'nin altında

Akaryakıt fiyatları yeniden 20 TL'nin altında

Deprem bölgesine yardım için ihracata çalışan Ro-Ro'lar devrede

Deprem bölgesine yardım için ihracata çalışan Ro-Ro'lar devrede

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.