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Otomobil satışlarında taht el değiştirdi! Toyota Corolla, Fiat Egea'yı solladı

03.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken, satışlarda yerli üretim yapan markalar öne çıktı.

Otomobil satışlarında taht el değiştirdi! Toyota Corolla, Fiat Egea'yı solladı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı. Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 azalışla 12 bin 11 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 artış gösterdi.

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TOPLAM PAZARDA FİAT İLK SIRADA

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 812 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 6 bin 155 satışla Renault ve 4 bin 767 satışla Ford takip etti. Hyundai 4 bin 310 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 817 satışla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın şubat ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 5 bin 396 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 182 ile Hyundai ve 3 bin 610 satışla Fiat izledi. Toyota, 3 bin 274 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 897 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

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ŞUBATTA LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞI

Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı. Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 3 Ferrari, 8 Maserati ve 61 Porsche satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 202 satışla Fiat ve 868 satışla Peugeot izledi. Renault 759 satışla dördüncü ve Volkswagen 555 satışla beşinci oldu.

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MODELLER BAZINDA DURUM NASIL?

Tüketicilerin modeller bazındaki tercihlerinin de değişmeye başladığını görüldü. İstatistiklere göre Toyota Corolla Sedan, Şubat 2022'nin en çok satan modeli oldu. 3 bin 36 adet satışın gerçekleştiği Corolla Sedan'ı 2 bin 818 satışla Renault Clio takip etti. Fiat Egea Sedan ise geçen ay 2 bin 452 adet satabildi. Dacia Duster ve Hyundai i20 de listenin üst sıralarında yer aldı.

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Şubat ayında en çok satan modeller

Toyota Corolla Sedan: 3.036 satış
Renault Clio HB: 2.818 satış
Fiat Egea Sedan: 2.452 satış
Dacia Duster: 2.169 satış
Hyundai i20: 1.496 satış
Renault Megane Sedan: 1.308 satış
Hyundai Bayon: 1.220 satış
Opel Corsa: 1.140 satış
Renault Taliant: 1.035 satış
Honda Civic Sedan: 1.030 satış


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