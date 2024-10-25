Otomobil sektörü düzenlemelere doyamadı! Bir yenilik daha geliyor... Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: 'Ya uyacaklar ya da ceza uygulanacak'

Otomotiv sektöründe yapılan düzenlemelere bir yenisi daha ekleniyor. Güvenli Ödeme Sistemi ile tüketicinin parası araç satış işlemi gerçekleşene kadar bankada güvenli bir şekilde beklemesine karar verilmişti. Ardından konutlar için yapılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin de otomobil piyasası için de kullanılacağı duyurulmuştu.

BAKAN YARDIMCISI GÜLER DUYURDU!

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin düzenlediği Otomotiv Kongresi etkinliğine katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomotiv sektöründe yapılacak olan yeniliklerden bahsetti. Motorlu, kara taşıtlarının ticareti hakkında yapılan değişiklikle distribütörlere de bazı yükümlülükler getirdiklerini belirten Gürcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yetkili satıcıyı 1 ay içinde son 3 yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlamaması, fatura tarihinden sonra, taşıt fiyatında artış yapmaması, taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim etmesi, yetkili satıcının taşıt satışlarını ve kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlamaması gibi kuralları devreye aldık.”

100 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Otomobil ilanları ile ilgili bazı sosyal medya platformalarına yeni yönetmeliklerin geleceğini ifade eden Gürcan, “Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak" sözlerini sarf etti.

EN ÖNEMLİ SORUN: 'KAPORACILIK'

Otomotiv Piyasa Uzmanı Göksel Erkoyuncu Ekol TV'de konu ile ilgili yaptığı açıklamada en büyük sıkıntının 'kaporacılık' olduğunu söyleyerek otomotiv sektörüyle hiçbir ilgisi olmayanlar araç sattığını belirtti.

Erkoyuncu, sosyal medyada ve ilan sitelerinde bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yıl başından itibaren bu uygulamaya da geçilecek. Sadece fiyatlama anlamında değil bunlar özellikle sahte olan adlandırdığımız şeyin önüne geçilmeye çalışılıyor" şeklinde konuştu.