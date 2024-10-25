FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Otomobil sektörü düzenlemelere doyamadı! Bir yenilik daha geliyor... Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: 'Ya uyacaklar ya da ceza uygulanacak'

Otomobil sektörü düzenlemelere doyamadı! Bir yenilik daha geliyor... Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: 'Ya uyacaklar ya da ceza uygulanacak'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.10.2024 14:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) düzenlediği Otomotiv Kongresi'ne katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili yeni düzenlemelerin olacağını aktardı. Gürcan, şu an tespitlerin yapıldığını ifade ederek, "Ya onlar bize uyayacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak" şeklinde konuştu.

Otomobil sektörü düzenlemelere doyamadı! Bir yenilik daha geliyor... Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: 'Ya uyacaklar ya da ceza uygulanacak'

Otomotiv sektöründe yapılan düzenlemelere bir yenisi daha ekleniyor. Güvenli Ödeme Sistemi ile tüketicinin parası araç satış işlemi gerçekleşene kadar bankada güvenli bir şekilde beklemesine karar verilmişti. Ardından konutlar için yapılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin de otomobil piyasası için de kullanılacağı duyurulmuştu.

BAKAN YARDIMCISI GÜLER DUYURDU!

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin düzenlediği Otomotiv Kongresi etkinliğine katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomotiv sektöründe yapılacak olan yeniliklerden bahsetti. Motorlu, kara taşıtlarının ticareti hakkında yapılan değişiklikle distribütörlere de bazı yükümlülükler getirdiklerini belirten Gürcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

iStock-656357156

“Yetkili satıcıyı 1 ay içinde son 3 yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlamaması, fatura tarihinden sonra, taşıt fiyatında artış yapmaması, taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim etmesi, yetkili satıcının taşıt satışlarını ve kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlamaması gibi kuralları devreye aldık.”

100 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Otomobil ilanları ile ilgili bazı sosyal medya platformalarına yeni yönetmeliklerin geleceğini ifade eden Gürcan, “Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak" sözlerini sarf etti.

iStock-1284622508

EN ÖNEMLİ SORUN: 'KAPORACILIK'

Otomotiv Piyasa Uzmanı Göksel Erkoyuncu Ekol TV'de konu ile ilgili yaptığı açıklamada en büyük sıkıntının 'kaporacılık' olduğunu söyleyerek otomotiv sektörüyle hiçbir ilgisi olmayanlar araç sattığını belirtti.

Erkoyuncu, sosyal medyada ve ilan sitelerinde bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yıl başından itibaren bu uygulamaya da geçilecek. Sadece fiyatlama anlamında değil bunlar özellikle sahte olan adlandırdığımız şeyin önüne geçilmeye çalışılıyor" şeklinde konuştu.

İkinci el araç satışında 10 gün sonra başlayacak İkinci el araç satışında 10 gün sonra başlayacak
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kapora Otomobil
En Çok Okunan Haberler
Kameralar önünde genel merkezi uyarmıştı... Kritik görüşme

Kameralar önünde genel merkezi uyarmıştı... Kritik görüşme

Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıklarına inanamadı

Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıklarına inanamadı

'Bu olursa sandık kurulacak demektir' dedi... Ankara kulislerinde konuşulan rakamı söyledi!

'Bu olursa sandık kurulacak demektir' dedi... Ankara kulislerinde konuşulan rakamı söyledi!

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

Altın yatırımcısına tarih vererek uyardı!

Altın yatırımcısına tarih vererek uyardı!

Asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken iddia! Merkez Bankası Başkanı, 'enflasyon' mesajıyla birlikte oran verdi

Asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken iddia! Merkez Bankası Başkanı, 'enflasyon' mesajıyla birlikte oran verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.