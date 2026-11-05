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Otomobil tutkunlarının hayali yeniden vitrine çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Jeremy Clarkson’ın 1996 yılında satın aldığı ve bir dönem “dünyanın en iyi otomobili” olarak tanımladığı Ferrari F355 GTS, 14 Kasım’da açık artırmaya çıkıyor. Yaklaşık 25 bin kilometredeki klasik model için 250 bin sterline kadar fiyat biçiliyor.

Otomobil tutkunlarının hayali yeniden vitrine çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Aleyna Türkmen

İngiliz televizyon sunucusu ve gazeteci Jeremy Clarkson’ın 1996 yılında satın aldığı Ferrari F355 GTS, yıllar sonra yeniden açık artırmaya çıkarılıyor. Clarkson’ın bir dönem “dünyanın gelmiş geçmiş en iyi otomobili” olarak nitelendirdiği araç için 200 bin ila 250 bin sterlin arasında satış bedeli öngörülüyor.

Yaklaşık 25 bin kilometre yol yapan klasik Ferrari, 14 Kasım’da İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenecek açık artırmada koleksiyonerlerin karşısına çıkacak. Otomobilin geçmişte Clarkson tarafından kullanılmış olması, araca yönelik ilgiyi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Otomobil tutkunlarının hayali yeniden vitrine çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı 1

CLARKSON’IN GÖZDESİ YILLAR SONRA YENİDEN SATIŞTA

Daily Mail'de yer alan habere göre, Jeremy Clarkson'ın 1996 yılında satın aldığı Ferrari F355 GTS, Iconic Auctioneers tarafından düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Ünlü sunucu, aracı BBC ekranlarında yayınlanan Top Gear programındaki test sürüşünün ardından “dünyanın gelmiş geçmiş en iyi otomobili” ve “hayatımda kullandığım en güzel otomobil” sözleriyle değerlendirmişti.

Clarkson, Ferrari'yi satın aldığı dönemde yaklaşık 95 bin sterlin ödeme yapmıştı. Söz konusu tutar, enflasyon etkisiyle bugünün parası üzerinden hesaplandığında yaklaşık 200 bin sterline denk geliyor.

Otomobil tutkunlarının hayali yeniden vitrine çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı 2

380 BEYGİR GÜCÜNDEKİ FERRARİ 25 BİN KİLOMETRE YAPTI

3,5 litrelik V8 motoruyla 380 beygir güç üreten Ferrari F355 GTS, 6 ileri manuel şanzımanla donatıldı. Saatte 100 kilometre hıza yaklaşık 4,7 saniyede ulaşabilen modelin maksimum sürati ise 290 kilometrenin üzerinde.

Rosso Corsa kırmızı gövde rengi, krem deri iç döşemesi ve nadir bulunan fabrika çıkışlı spor koltuklarıyla dikkat çeken otomobilde çıkarılabilir targa tavan da bulunuyor. İlk sahibinden itibaren toplam 15 bin 241 mil, başka bir ifadeyle yaklaşık 25 bin kilometre yol yapan araç, bu mesafenin yaklaşık 6 bin milini Clarkson'ın kullanımında geçirdi.

Ünlü sunucu, 2000 yılında otomobili bir yarışmanın ödülü olarak hayranlarından birine hediye etti. Clarkson, ilerleyen dönemde aracın yanlış model ve renkte olduğunu düşündüğünü ifade etmiş, böyle bir otomobille günlük yaşamda bir yere gitmenin pek kolay olmadığını da dile getirmişti.

Otomobil tutkunlarının hayali yeniden vitrine çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı 3

GEÇEN YIL ALICI BULAMADI, FİYAT BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Clarkson'ın Ferrari'si Temmuz 2025'te RM Sotheby's tarafından 180 bin ila 220 bin sterlin arasında tahmini değerle açık artırmaya çıkarılmış ancak satış gerçekleşmemişti. Otomobil, bu girişimin ardından 190 bin sterlin veya en yakın teklif üzerinden koleksiyonerlere sunulmuştu.

2026 yılında klasik Ferrari modellerine yönelik talebin yükselmesiyle birlikte aracın yeni açık artırmadaki fiyat beklentisi de artırıldı. Özellikle 1980'ler, 1990'lar ve 2000'lerin başında üretilen, yüksek hacimli motorlara ve manuel şanzımana sahip Ferrari modellerinin koleksiyonerler arasındaki değerinin yükseldiği belirtiliyor.

Ferrari F355 GTS, 14 Kasım'da NEC Classic Motor Show kapsamında Birmingham'da gerçekleştirilecek Iconic Auctioneers müzayedesinde yeni sahibini arayacak. Açık artırmada Clarkson'ın özel koleksiyonunda bulunan ve The Grand Tour programında kullanılan üç otomobil daha satışa çıkarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ferrari açık artırma otomotiv
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