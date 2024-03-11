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Otomobil üretimi yüzde 8 arttı

11.03.2024 08:57
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Otomotivde traktör dışında toplam üretim, yılın ilk iki aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi de yüzde 8 arttı.

Otomobil üretimi yüzde 8 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk iki ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde traktör dışında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adede yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 12'lik artışla 151 bin 14 adet oldu.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 250 bin 886 adedi buldu. Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 27 yükselirken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 94, otobüs-midibüs grubunda yüzde 61 ve traktörde yüzde 72 seviyesinde kaydedildi.

İHRACAT YÜZDE 9 ARTIŞLA 6 MİLYAR DOLAR OLDU

Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 164 bin 560 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ticari araç ihracatı da yüzde 6 arttı. Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8 gerileyerek 3 bin 147 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024'ün ilk iki aylık döneminde yüzde 14 pay ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki ayda toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 6 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 8 artarak 5,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 8 arttı.

İÇ PAZAR İLK İKİ AYDA 193 BİN ADEDİ AŞTI

Bu yılın ilk iki ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 193 bin 297 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 52'lik artışla 146 bin 318 adede ulaştı. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11, ağır ticari araç pazarında yüzde 20, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 10 büyüme sağlandı.

2024'ün ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki ve hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı yüzde 33 olarak gerçekleşti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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