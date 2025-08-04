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Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında artış

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 715 bin 695 oldu. Otomobil satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,68 artarak 572 bin 198, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497 olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında artış

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Temmuz 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,68 artarak 572 bin 198, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497 olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında artış 1

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 6,5 artarak 715 bin 695 oldu.

Temmuzda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 14,71 yükselerek 84 bin 195 oldu. Hafif ticari araç pazarı da temmuzda yüzde 13,96 büyüyerek 23 bin 523 olarak kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında artış 2

Pazarın yüzde 81,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 318 bin 343 ile yüzde 55,6 pay, B segmenti otomobiller 145 bin 595 ile yüzde 25,4 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,6 pay ve 357 bin 984 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 22,2 pay ve 126 bin 928 satışla sedan, yüzde 14,4 pay ve 82 bin 184 adetle H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 266 bin 95 ile yüzde 46,5 pay, hibrit otomobil satışları 153 bin 363 ile yüzde 26,8 pay, elektrikli otomobil satışları 103 bin 310 ile yüzde 18,1 pay, dizel otomobil satışları 45 bin 678 ile yüzde 8 pay ve otogazlı otomobil satışları 3 bin 752 ile yüzde 0,7 pay aldı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında artış 3

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 108,6 artarak yüzde 14 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 233,2 yükselerek yüzde 4,1 paya sahip oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 23,6 azalarak yüzde 54,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 4,9 artarak yüzde 0,6 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 18,8 yükselerek yüzde 0,2 pay edindi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 541 bin 388 ile yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 30 bin 810 ile yüzde 5,4 paya ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 72,7 pay ve 104 bin 271 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9,9 pay ve 14 bin 178 ile ikinci sırada yer aldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Otomobil Hafif ticari araç araç satış satış
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