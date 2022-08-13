FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Otomobilde akıllara durgunluk veren olay! Çaycının üzerine bile şirket kurmuşlar: Tam 2,5 milyon TL…

Otomobilde akıllara durgunluk veren olay! Çaycının üzerine bile şirket kurmuşlar: Tam 2,5 milyon TL…

13.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilde ithalat yapan 20 şirkete devleti vergi kaybına uğratmaktan dolayı soruşturma başlatıldı. . Gümrük müfettişleri, milyon euroluk lüks araçların değerinin altında beyan edilerek devleti 2,5 milyar lira zarara uğratıldığını ortaya çıkardı. Müfettişler, paralel ithalat yapan bazı şirketlerin, Türkiye'de öğrenci, çaycı gibi isimlerin üzerine sanal ofisler kurduğunu, yurt dışında üreticiden otomobilleri alan gönderici şirketlerle de irtibatlı olduklarını tespit etti.

Otomobilde akıllara durgunluk veren olay! Çaycının üzerine bile şirket kurmuşlar: Tam 2,5 milyon TL…

Sıfır ve ikinci el otomobilde fahiş fiyata ‘dur’ demek için birçok önlem açıklanırken Ticaret Bakanlığı gelen şikâyetler üzerine bir kez daha harekete geçti. Paralel ithalat yapan bazı şirketlerin, paravan firmalar kurarak, çifte faturalandırma yoluyla otomobilleri gümrükte düşük fiyattan gösterdiği, bu yolla vergi kaçırdığı tespit edildi. Paralel ithalattan devletin bugüne kadar 2,5 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi. Bakanlık 20’ye yakın yakın şirketi mercek altına alarak soruşturma başlattı. Almanya, İrlanda, ABD, Kanada, Avusturya ve Fransa Gümrük İdareleri'ne yazılar yazıldı.

iStock-1193027522

PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA GÖSTERİLDİ

Ticaret Bakanlığı 2021 yılının sonunda Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'nde Porsche, Ferrari, Mustang, Mercedes, Land Rover gibi pahalı arabaların bazı şirketler tarafından piyasa değerinin altında fiyatlarla ithal edilmiş gibi faturalandırılarak, Hazine'nin zarara uğratıldığına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla gümrük müfettişleri ön inceleme başlattı. Lüks araçları paralel ithalat yapan bazı firmaların getirdiği, bunların da yurt dışındaki gönderici şirketlerle örgüt içinde hareket ettiği belirlendi.

iStock-1373210791

ÇAYCININ ÜZERİNE ŞİRKET KURMUŞLAR

Sabah’ta yer alan haberde, incelemeyi derinleştiren müfettişler, paralel ithalat yapan bazı şirketlerin, Türkiye'de öğrenci, çaycı gibi isimlerin üzerine sanal ofisler kurduğunu, yurt dışında üreticiden otomobilleri alan gönderici şirketlerle de irtibatlı olduklarını tespit etti. Yurt dışında kurulu şirketlerin sahiplerinin de çoğunlukla Türk olduğu belirlendi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında kurulan paravan şirketler aracılığıyla otomobillerin fiyatlarının gümrük idarelerinde eksik beyan edildiği ortaya çıkarıldı.

BİRÇOK ÜLKEYE YAZI GÖNDERİLDİ

Almanya, İrlanda, ABD, Kanada, Avusturya ve Fransa Gümrük İdareleri'nden 5.500 araçla ilgili bilgi-belge istendi. Aynı zamanda Türkiye'deki distribütör bayilerle de yazışmalar yapılarak, araçların şasi numaralarından gerçek fiyatları tespit edilmeye çalışıldı. İthal araçların Türkiye'de beyan edilen fiyatı ile yurt dışındaki gerçek fiyatı arasında ciddi farklılıklar olduğu belgelerle ortaya çıkarıldı. Lüks arabaları yurt dışından Türkiye'ye gönderen firmaların banka kayıtlarından hesap hareketleri incelendi.

iStock-168621310

GÜMRÜKTE GERÇEK DEĞERDEN BEYAN EDİLİRSE

  • Fiyat (Euro): 150.000 (2.776.995 TL)
  • Gümrükte KDV matrahı (%18) 2.776.995 TL
  • ÖTV tutarı (%220) 6.109.389 TL
  • KDV tutarı (%18) 1.599.549 TL
  • Toplam araç bedeli: 10.485.933 TL
  • Toplam vergi ödemesi (ÖTV-KDV) 7.668.938 TL

GÜMRÜKTE DÜŞÜK DEĞERDEN BEYAN EDİLİRSE

  • Fiyat (Euro): 100.000 (1.851.330 TL)
  • Gümrükte KDV matrahı (%18) 1.851.330 TL
  • ÖTV tutarı (%220) 4.072.926 TL
  • KDV tutarı (%18) 1.066.366 TL
  • Toplam araç bedeli: 6.990.622 TL
  • Toplam vergi ödemesi (ÖTV-KDV) 5.139.292 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiye katlanacak! ÖTV kararı sonrası...İkiye katlanacak! ÖTV kararı sonrası...
Binlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan o ürünlerBinlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan o ürünler
Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli oldu Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz sakatlık! Hastaneye kaldırıldı...

Talihsiz sakatlık! Hastaneye kaldırıldı...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."

Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."

Binlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan o ürünler

Binlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan o ürünler

Bakan Kurum duyurdu! Kira ve ev fiyatlarına ilişkin açıklama: Zincirleme olarak düşecek

Bakan Kurum duyurdu! Kira ve ev fiyatlarına ilişkin açıklama: Zincirleme olarak düşecek

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.