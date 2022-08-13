Otomobilde akıllara durgunluk veren olay! Çaycının üzerine bile şirket kurmuşlar: Tam 2,5 milyon TL…

Sıfır ve ikinci el otomobilde fahiş fiyata ‘dur’ demek için birçok önlem açıklanırken Ticaret Bakanlığı gelen şikâyetler üzerine bir kez daha harekete geçti. Paralel ithalat yapan bazı şirketlerin, paravan firmalar kurarak, çifte faturalandırma yoluyla otomobilleri gümrükte düşük fiyattan gösterdiği, bu yolla vergi kaçırdığı tespit edildi. Paralel ithalattan devletin bugüne kadar 2,5 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi. Bakanlık 20’ye yakın yakın şirketi mercek altına alarak soruşturma başlattı. Almanya, İrlanda, ABD, Kanada, Avusturya ve Fransa Gümrük İdareleri'ne yazılar yazıldı.

PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA GÖSTERİLDİ

Ticaret Bakanlığı 2021 yılının sonunda Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'nde Porsche, Ferrari, Mustang, Mercedes, Land Rover gibi pahalı arabaların bazı şirketler tarafından piyasa değerinin altında fiyatlarla ithal edilmiş gibi faturalandırılarak, Hazine'nin zarara uğratıldığına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla gümrük müfettişleri ön inceleme başlattı. Lüks araçları paralel ithalat yapan bazı firmaların getirdiği, bunların da yurt dışındaki gönderici şirketlerle örgüt içinde hareket ettiği belirlendi.

ÇAYCININ ÜZERİNE ŞİRKET KURMUŞLAR

Sabah’ta yer alan haberde, incelemeyi derinleştiren müfettişler, paralel ithalat yapan bazı şirketlerin, Türkiye'de öğrenci, çaycı gibi isimlerin üzerine sanal ofisler kurduğunu, yurt dışında üreticiden otomobilleri alan gönderici şirketlerle de irtibatlı olduklarını tespit etti. Yurt dışında kurulu şirketlerin sahiplerinin de çoğunlukla Türk olduğu belirlendi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında kurulan paravan şirketler aracılığıyla otomobillerin fiyatlarının gümrük idarelerinde eksik beyan edildiği ortaya çıkarıldı.

BİRÇOK ÜLKEYE YAZI GÖNDERİLDİ

Almanya, İrlanda, ABD, Kanada, Avusturya ve Fransa Gümrük İdareleri'nden 5.500 araçla ilgili bilgi-belge istendi. Aynı zamanda Türkiye'deki distribütör bayilerle de yazışmalar yapılarak, araçların şasi numaralarından gerçek fiyatları tespit edilmeye çalışıldı. İthal araçların Türkiye'de beyan edilen fiyatı ile yurt dışındaki gerçek fiyatı arasında ciddi farklılıklar olduğu belgelerle ortaya çıkarıldı. Lüks arabaları yurt dışından Türkiye'ye gönderen firmaların banka kayıtlarından hesap hareketleri incelendi.

GÜMRÜKTE GERÇEK DEĞERDEN BEYAN EDİLİRSE

Fiyat (Euro): 150.000 (2.776.995 TL)

Gümrükte KDV matrahı (%18) 2.776.995 TL

ÖTV tutarı (%220) 6.109.389 TL

KDV tutarı (%18) 1.599.549 TL

Toplam araç bedeli: 10.485.933 TL

Toplam vergi ödemesi (ÖTV-KDV) 7.668.938 TL

GÜMRÜKTE DÜŞÜK DEĞERDEN BEYAN EDİLİRSE

Fiyat (Euro): 100.000 (1.851.330 TL)

Gümrükte KDV matrahı (%18) 1.851.330 TL

ÖTV tutarı (%220) 4.072.926 TL

KDV tutarı (%18) 1.066.366 TL

Toplam araç bedeli: 6.990.622 TL

Toplam vergi ödemesi (ÖTV-KDV) 5.139.292 TL



