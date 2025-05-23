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Otomobilde ikinci el fiyatları düşüyor! 22 aydır aralıksız sürüyor...

Otomobil almak isteyenler piyasadaki son durum araştırmaya devam ediyor. Buna göre ikinci el ilan sitesinin hazırladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı. Rapora göre, otomobil talep endeksi, marta kıyasla yüzde 12,4 artış gösterdi.

Otomobilde ikinci el fiyatları düşüyor! 22 aydır aralıksız sürüyor...

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı nisan ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu sahibinden.com paylaştı. Rapora göre, ilan sitesindeki ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden raporun nisan sayısı yayımlandı.

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SATILIK İLAN SAYISI ARTTI

Buna göre, otomobil talep endeksi, marta kıyasla yüzde 12,4, geçen yıl nisana oranla ise yüzde 34,5 daha yüksek çıktı. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, 1,1 puan artarak yüzde 22,4 oldu.
Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatındaki düşüş ise 22 aya çıktı. Reel fiyat endeksi, marta kıyasla yüzde 3,2 azalarak 142,5 oldu.

Reel fiyatlardaki yıllık değişim ise negatif seyretmeye devam etti. 2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan değişim oranı, takip eden aylarda azalarak Nisan 2025'te yüzde eksi 20,8'e geriledi.
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ORTALAMA OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?

Ortalama otomobil fiyatları, bir önceki aya kıyasla sınırlı bir düşüş gösterdi. Martta 950 bin 515 lira olan ortalama otomobil fiyatı, nisanda 947 bin 790 liraya geriledi. Buna rağmen ortalama otomobil fiyatı, bir önceki yıla oranla yüzde 9,2 yükseldi.

Otomobil fiyatlarında E haricindeki tüm sınıflarda marta oranla ılımlı artışlar yaşandı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise tüm araç sınıflarında artış kaydedildi. Ortalama fiyat; B sınıfında 613 bin 226 lira, C sınıfında 821 bin 624 lira, D sınıfında 1 milyon 184 bin lira ve E sınıfında 1 milyon 971 bin lira olarak belirlendi.
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YILLIK FİYAT DEĞİŞİMİ...

Yıllık fiyat değişimi; B sınıfında yüzde 9,2, C sınıfında yüzde 10, D sınıfında yüzde 9,1, E sınıfında ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Nisan verilerine göre ortalama otomobil fiyatı, marta kıyasla sadece elektrikli araçlarda azalırken, diğer yakıt türlerinde yükseldi. Yakıt türlerine göre ortalama fiyat, benzinde 1 milyon 186 bin lira, benzin-LPG'de 509 bin 12 lira, dizelde 946 bin 183 lira, hibritte 2 milyon 176 bin lira ve elektrikte 3 milyon 148 bin lira olarak kaydedildi.
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SATILAN OTOMOBİL SAYISI ARTTI

Otomobil talep endeksi, 2024 Kasım'dan sonra düşme eğilimini sonlandırarak, mart ve nisanda yeniden yükselişe geçti. Satılık otomobil ilan sayısı, marta kıyasla yüzde 4,2 artarak 1 milyon 44 bin 61'e ulaşırken, satılan otomobil sayısı da yüzde 9,7 artarak 234 bin 27 oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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