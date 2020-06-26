Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nda milyonlarca kişi, memleketine gidemedi. Kurban Bayramı’nda ailesini ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlar, şimdiden araba almak için hazırlıklara başladı. İkinci el araçlardaki fiyatlar tırmanışını sürdürürken vatandaşlar sene sonunda bir ÖTV indirimi gelirse, ikinci el araçların da fiyatının düşeceği düşüncesi içerisine girdi.

'İNDİRİM İMKANSIZ GÖRÜNÜYOR'

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, ÖTV indirimi ve ikinci el araçların yükselen fiyatları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Güveloğlu, talebin çok fazla olduğu için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek, “Bu bir arz-talep meselesi. Talep çok fazla olduğu için indirim beklemiyorum. Şu an öyle bir indirim olacağı imkansız gözüküyor” diye konuştu.

İkinci el araç fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini vurgulayan Mehmed Güveloğlu, “Sıfır araç üretilmediği için fiyatlar da düşmez. İkinci eldeki fiyat tırmanması devam edecek. Piyasa çok hareketli insanlar araba bulamıyor. Pandemiden dolayı da insanlar toplu taşıma yerine araç tercih ediyor. Böyle olunca da sıfır araç üretiminde sıkıntı var. İkinci ele de bu yansıyor ve otomatik olarak fiyatlar yükseliyor. Bunun da bir süresi var. İnsanlar yatırım yapacak başka bir şey bulamıyor Konut son 3-4 yıldır kötü bir dönem geçirdi. O nedenle araba bu konuda daha aktif oluyor. Fiyatlarda düşme söz konusu olmaz. Bu şekilde giderse biraz daha artacak gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.