Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi

Türkiye'de bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla en fazla satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 büyüyerek 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

OTOMOBİL SATIŞINDA İLK 3'ÜN İKİSİ YERLİ ÜRETİM YAPAN FİRMA

Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 36 bin 305 adetle Renault oldu. Bunu 25 bin 212 adetle Fiat ve 18 bin 885 adetle de Volkswagen (VW) izledi.

Böylece, otomobil satışında ilk 3'ün ikisi yerli üretim yapan firmalardan oluştu

Peugeot, bu dönemde 15 bin 244 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 11 bin 775 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı. Toyota ise 11 bin 626 adetlik satışla altıncı sırada yer aldı.