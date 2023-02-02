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Otomobilde ‘tarihi’ Ocak! Bulunurluk sorununa rağmen kimse bunu beklemiyordu: 37 bin adet sıfır araba…

02.02.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 oranında artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle Ocak ayları arasında tarihi yüksek seviyeye ulaşılmış oldu.

Otomobilde ‘tarihi’ Ocak! Bulunurluk sorununa rağmen kimse bunu beklemiyordu: 37 bin adet sıfır araba…

Ocak ayında araç tedariki talebin çok altında olmasına rağmen otomobil satışlarında rekor kırıldı. Bulunurluk sorununa rağmen otomotiv pazarı yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 oranında artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, böylelikle otomotiv satışlarında en yüksek Ocak ayı rakamına ulaşıldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,5 arttı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 28 ARTIŞ

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 28,5 oranında artarak 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 49,3 artarak 13 bin 606 adet oldu.
Ocak'ta pazarın yüzde 90,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 20 bin 419 adetle yüzde 54,8 pay, B segmenti otomobiller 13 bin 1 adetle yüzde 34,9 pay aldı.

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Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 21 bin 94 adetle yüzde 56,6 pay sahibi olan SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 9 bin 455 adet satış ile sedan, yüzde 15,4 pay ve 5 bin 726 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.


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Sıfır araba

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