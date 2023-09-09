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Otomobilde yeni dönem! İkinci el arabada takas, sıfır otomobilde kampanya: 100 bin liralık indirim

09.09.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobilde fiyatlar yüzde 10 oranında geriledi. Fiyatlardaki bu düşüşte alınan tedbirler de etkili oldu. Sektör temsilcilerine göre ise otomobil artık yatırım aracı olmaktan net biçimde çıkmış durumda. Sıfır otomobil için de indirim kampanyaları fiyatları 100 bin lira geri çekti. Piyasanın yavaş yavaş normale dönmesi ise herkesi mutlu etti.

Otomobilde yeni dönem! İkinci el arabada takas, sıfır otomobilde kampanya: 100 bin liralık indirim

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araba için aldığı tedbirler al-satçıların elini daralttı. Üzerine bir de sıfır araçlar gelmeye başlayınca piyasa hareketlendi. İkinci el otomobil satışları durdu, fiyatlar yüzde 10’a yakın düştü.

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İKİNCİ EL OTOMOBİLDE TARLA İLE TAKAS

Ellerindeki aracı satamayanlarsa takasa yöneldi. Stokların artması fiyatları da aşağı yönlü etkiledi otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Galericiler, bazı kişilerin araçlarını gayrimenkull, tarla veya başka mülklerle takas etmeye yollarına gitmeye başladığını duyurdu.

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SIFIR OTOMOBİLDE 100 BİN LİRALIK İNDİRİM

Sıfır otomobillerde de bayilerin indirim kampanyası fiyatlara yansıdı. İndirimler aracın modeline ve fiyatına göre değişiyor. Fiyat arttıkça indirim miktarı da yükseliyor. Lüks segmentte indirim 100 bin liraları aşarken, daha düşük segmentlerdeki araçlarda indirim 30-60 bin TL bandında gerçekleşti.

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Sektör temsilcileri sıfır araçların piyasaya çıkmasının ardından fiyatların normale dönmesinin hem galerileri hem de müşterileri memnun ettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba sıfır otomobil

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