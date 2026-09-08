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Otomotiv devi Volkswagen'den ünlü marka için satış sinyali

Volkswagen'in yeniden yapılandırma kapsamında motosiklet üreticisi Ducati'yi elden çıkarmayı değerlendirdiği öğrenildi.

Otomotiv devi Volkswagen'den ünlü marka için satış sinyali
Hande Dağ

Volkswagen Ducati'yi satmayı değerlendiriyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Audi CEO’su Gernot Döllner, İtalyan markanın Volkswagen’in gözden geçirilen 2 bin işletmesinden 600’ü arasında yer aldığını belirtti.

Otomotiv devi Volkswagen den ünlü marka için satış sinyali 1

"HENÜZ BİR KARAR ALINMADI"

Döllner'in "Volkswagen Grubu bünyesinde disiplinli ve sorumlu bir portföy yönetimi uygulamaya kararlıyız. Ducati hakkında da görüşmemiz değerlendirme sürecinin bir parçası, ancak henüz kesin bir karar alınmadı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bloomberg Intelligence analisti Michael Dean’e göre, Panigale gibi “süper motosikletler” üretmesiyle tanınan Bologna merkezli şirketin değeri, sektördeki benzer şirketlerin değerlemelerine göre yaklaşık 1,25 milyar euro (1,5 milyar dolar) olabilir.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in, şirketi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla küçülmeye çalıştığı aktarıldı. Denetim kurulunun geçen hafta, iş ve holding portföyünü yaklaşık üçte bir oranında küçültmeyi öngören yeniden yapılandırma paketini onayladığı belirtildi. Haziran ayında grubun, yaklaşık 7,4 milyar euro gelir getirmesi beklenen Everllence gemi motoru biriminin yüzde 51’ini satmayı kabul ettiği kaydedildi.

Otomotiv devi Volkswagen den ünlü marka için satış sinyali 2

2012'DE SATIN ALMIŞTI

Aktarılan bilgilere göre; Audi, Ducati’yi 2012'de satın almış, 2017'de 100 yıllık geçmişe sahip üreticiyi satma olasılığını değerlendirmiş ama Alman işçi temsilcilerinin muhalefeti üzerine bu süreci yarıda kesmişti. Ducati'nin o zamandan beri motosiklet yarışlarının önde gelen isimlerinden biri olarak konumunu güçlendirdiği ve 2020’den bu yana arka arkaya altı kez MotoGP takımlar şampiyonluğunu kazandığı belirtildi. Ducati'nin yılda yaklaşık 50 bin adet satış gerçekleştirdiği ve geçen yıl 925 milyon euro gelir ile 52 milyon euro faaliyet kârı elde ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Audi Volkswagen motosiklet
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