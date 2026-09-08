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Mahkeme kararı verdi: Tekstil şirketi için iflas

Trioteks İplik Tekstil’in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. 2014 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararası sertifikalı ürünleriyle bilinen şirketin iflasının açılmasına karar verildi.

Mahkeme kararı verdi: Tekstil şirketi için iflas
Hande Dağ

Türkiye tekstil sektöründe pamuk, sentetik ve elastan grubu ipliklerde faaliyet gösteren İstanbul merkezli Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen konkordato süreci sonuçlandı.

Mahkeme kararı verdi: Tekstil şirketi için iflas 1

İFLASINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nihai kararını verdi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/908 esas numaralı dosyada karar 3 Eylül 2026 tarihinde çıktı. Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebi reddedildi. Trioteks'in iflasına, iflasın 03/09/2026 günü saat 12:15'ten itibaren açılmasına karar verildi.

Diğer yandan kararla birlikte Trioteks İplik lehine verilmiş olan tüm geçici mühlet, tüm kesin mühlet kararları da kaldırıldı. Konkordato komiserlerinin de görevine son verilmesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
iflas Tekstil
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