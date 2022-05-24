Otomotiv devinden kritik karar! Üretimi düşürecek

Toyota Motor Corp yarı iletken sıkıntısı nedeniyle küresel üretimini Haziran ayında 100,000 civarında azaltarak yaklaşık 850,000 seviyesine düşüreceğini açıkladı.

Toyota Mart 2023'e kadar 9.7 milyon adet olan üretim hedefini değiştirmedi.

Toyota Shanghai'deki tecrit önlemlerinin neden olduğu tedarik sıkıntısı nedeniyle fabrika hattının askıya alındığını da açıkladı.

Toyota Haziran-Ağustos ayları arasında dünya genelinde ayda ortalama 850,000 araç üretmeyi planladığını ve çip sıkıntısı, koronavirüs salgını ve diğer faktörlerin "geleceğe dönük değerlendirme yapmasını zorlaştırdığını" açıkladı. (REUTERS)

