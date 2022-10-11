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Otomotiv devinden Rusya kararı! Önce üretimi durdurdu, şimdi de pazardan çekiliyor

11.10.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor, Rusya'daki operasyonlarını yerel ortağına devredeceğini ve Rusya'daki üretim pazarından çekileceğini duyurdu. Şirket, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından mart ayında Rusya'da üretimi durdurmuştu.

Otomotiv devinden Rusya kararı! Önce üretimi durdurdu, şimdi de pazardan çekiliyor

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor, Rusya'dan çekileceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Rusya'nın Merkezi Araştırma ve Geliştirme Otomobil ve Motor Enstitüsüne (NAMI) satışı onayladığı bildirildi.

Açıklamada, satışın Nissan'ın St. Petersburg'daki fabrika ve Ar-Ge tesisleri ile Moskova'daki satış ve pazarlama merkezini kapsadığı belirtildi.

Nissan'ın Rusya'dan çekilmesinin 100 milyar yen (680 milyon dolar) "etkisinin" olacağı ifade edilen açıklamada, Rusya'daki çalışanların bir yıl boyunca "istihdam koruması" alacağı aktarıldı.

Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Piyasada faaliyet göstermeye devam edemediğimiz noktada, çalışanlarımızı desteklemek için mümkün olan en iyi çözümü bulduk." dedi.

Birkaç hafta içerisinde tamamlanması beklenen satışın şartlarının Nissan'a 6 yıl içerisinde Rusya'daki operasyonlarını geri alma seçeneği verdiği belirtildi.

Şirket, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından mart ayında Rusya'da üretimi durdurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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