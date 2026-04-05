FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı 3,3 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi, mart ayında 3 milyar 293 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mart dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 düşüşle 3 milyar 293 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 16,9 oldu. Bu yılın ocak-mart döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı ise yüzde 4,3 artarak 9 milyar 896 milyon dolar oldu.

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre seviyeyi koruyarak 1 milyar 318 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

"Binek otomobiller" ihracatı martta yüzde 20 düşerek 909 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 3,5 azalışla 553 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 10 artışla 293 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 5 artışla 178 milyon dolar oldu.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı ise 42 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 6 azalışla 525 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Fransa, yüzde 1 düşüş ve 456 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken İtalya'ya ise geçen ay yüzde 8 artışla 306 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak martta yaşadığımız kısmi daralmaya rağmen ülke ihracatındaki liderliğimizi ve stratejik önemimizi korumaya devam ediyoruz. Binek otomobillerdeki düşüşe karşılık otobüs-midibüs-minibüs grubundaki yüzde 10'luk artış, ürün çeşitliliğimizin küresel pazardaki rekabet gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladı. Bu yıl sonundaki sürdürülebilir ihracat hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İhracat otomotiv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.