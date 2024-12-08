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Otomotiv ihracatının yüzde 84,5'i Avrupa ülkelerine! Türkiye'de üretilenlere talep güçlü

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.12.2024 13:42
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Otomotiv endüstrisi, bu yılın ocak-kasım döneminde ihracatının yüzde 84,5'ini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi.

Otomotiv ihracatının yüzde 84,5'i Avrupa ülkelerine! Türkiye'de üretilenlere talep güçlü

Otomotiv ihracatında her 5 araçtan 4'ü Avrupa'ya ulaştı. Avrupa, zayıflayan ekonomisine rağmen Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Küresel ekonomi üzerindeki belirsizlikler varlığını korurken Avrupa'nın Türkiye'de üretilen otomotivlere talebi güçlü kalmaya devam ediyor.

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AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 669 milyon 378 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin otomotiv ihracatı da ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 33 milyar 731 milyon 566 bin dolara ulaştı, kasımda sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 yükselişle 3 milyar 241 milyon 318 bin dolar olarak gerçekleşti.

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Avrupa ülkelerine yılın 11 ayında yapılan ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 28 milyar 505 milyon 716 bin dolar oldu. Böylece otomotiv endüstrisi dış satımının yüzde 84,5'ini Avrupa ülkelerine yaptı. Buna göre her 5 araçtan 4'ü bu bölgeye ihraç edildi.

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EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Otomotiv endüstrisinde Avrupa ülkeleri arasında en fazla ihracat 4,4 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı, bu ülkeyi 3 milyar 829 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 827,6 milyon dolarla Fransa, 3,1 milyar dolarla İtalya, 2,3 milyar dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise Birleşik Krallık zirvede yer aldı. Ocak-kasım döneminde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 860,3 milyon dolar arttı.

İhracat artışında Birleşik Krallık'ı 337,9 milyon dolarla Slovenya, 292,9 milyon dolarla İtalya, 277,2 milyon dolarla Romanya ve 95,3 milyon dolarla Sırbistan izledi.

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ORANSAL ARTIŞTA SIRBİSTAN ZİRVEDE

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkeleri arasında oran olarak artışında ise Sırbistan zirvede yer aldı.

Sektörün bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracat, yılın 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91,8 artış gösterdi.

İhracat artışında bu ülkeyi yüzde 34,8 ile Romanya, yüzde 34,3 ile İzlanda, yüzde 31,4 ile Belarus ve yüzde 30,4 ile Kosova izledi.

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AVRUPA DIŞINDA İLK SIRADA ABD YER ALDI

Bu dönemde Avrupa dışında en fazla otomotiv ihracatı, 1,1 milyar dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 498,8 milyon dolarla Fas ve 248,1 milyon dolarla Irak takip etti. (AA)

Anahtar Kelimeler:
İhracat otomotiv
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