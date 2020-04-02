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Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 41 büyüdü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu.

Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 41 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 40,62 büyüyerek 124 bin 403 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında ise 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 44,79 artarak 99 bn 630 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 68 bin 812 seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı da 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 26,03 artarak 24 bin 773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19 bin 657 adet satış gerçekleşmişti.

Pazar mart ayında da artış gösterdi

Bu yılın yalnızca mart ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50 bin 8 adet oldu. 49 bin 221 adet olan 2019 yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 1,6 arttı.

2020 yılı mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 artışla 39 bin 887 adet oldu. Geçen sene 38 bin 628 adet satış gerçekleşmişti.

Mart ayında hafif ticari araç pazarı ise 2019 yılının mart ayına göre yüzde 4,46 azaldı ve 10 bin 121 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı ay 10 bin 593 adet satış olmuştu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 26,14 azalış gösterdi.

Dizel otomobil satışlarının payı geriledi

2020 yılı mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 45,1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,8 azalış izlendi.

Mart sonunda 107 adet elektrikli ve 3 bin 503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek pay yüzde 41,56 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 41 bin 408 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 44,86’ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71,51’e yükseldi.

En çok yine sedan tercih edildi

Mart sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,3 pay alan C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,9'la yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 75,20 pay ile van, ardından yüzde 11,92 pay ile kamyonet, yüzde 6,73 pay ile minibüs ve yüzde 6,15 pay ile pick-up yer aldı.

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otomotiv pazarı, otomobil, satış,

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