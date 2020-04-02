Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 41 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 40,62 büyüyerek 124 bin 403 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında ise 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 44,79 artarak 99 bn 630 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 68 bin 812 seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı da 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 26,03 artarak 24 bin 773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19 bin 657 adet satış gerçekleşmişti.

Pazar mart ayında da artış gösterdi

Bu yılın yalnızca mart ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50 bin 8 adet oldu. 49 bin 221 adet olan 2019 yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 1,6 arttı.