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Otomotiv satışlarında bu ay da rekor kırıldı: 4 ayda 333 binden fazla araba satıldı

03.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 adet oldu. Böylelikle Nisan ayları bazında rekor adede ulaşıldı. Otomotiv satışlarında aylık rekorlar birbirini izliyor.

Otomotiv satışlarında bu ay da rekor kırıldı: 4 ayda 333 binden fazla araba satıldı

Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 adet oldu. Böylelikle Nisan ayları bazında en yüksek satış adedine ulaşıldı. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 40,1 artarak 20 bin 281 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,3 arttı.

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4 AYDA SATIŞLAR 333 BİNİ AŞTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 oranında artarak 333 bin 650 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 55,7 oranında artarak 252 bin 819 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 62,7 artarak 80 bin 831 adet oldu.


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