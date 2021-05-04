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Otomotiv sektörü satışları Nisan'da yüzde 132 arttı

04.05.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de geçen Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 132.4 artarak 61 bin 488 adet oldu.

Otomotiv sektörü satışları Nisan'da yüzde 132 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) otomobil ve hafif ticari araç pazarı ile ilgili detayları paylaştı.

Dünya'nın ODD'dan aktardığı verilere göre, 2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121.6 artarak 48.375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183.1 artarak 13.113 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 azaldı.

10 YILLIK ORTALAMANIN ALTINDA

Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 2.2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 14.9 azaldı.

OCAK- NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 72

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.4 artarak 260.148 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68.7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88.1 artarak 55.309 adede ulaştı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Geçen 2020 mart nisan aylarında 40 bin tl olan bir araç şuan 80-100 bin tl olmuş bu fiyatlardan kimse mecbur kalmadıkça araç almasın alıpta galericilerin, fırsatçıların yüzünü güldürmesin bu fiyatlardan araç almak ahmaklıktır.
@sssssssssssssssssssss_2121 alın alın sizler olmasanız uyanıklar nasıl çalışmadan rahat yaşayabilirler ki
Herkes fakirlikten kırılırken, ufak bir kesim de para içinde yüzüyor.
alın alın sizler olmasanız uyanıklar nasıl çalışmadan rahat yaşayabilirler ki

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