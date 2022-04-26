FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Otomotiv sektörüne ikinci darbe! Çip krizinin yerini alacak: Fiyatlar son 1 yılda yüzde 433 yükseldi

Otomotiv sektörüne ikinci darbe! Çip krizinin yerini alacak: Fiyatlar son 1 yılda yüzde 433 yükseldi

26.04.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araçların (EV) bataryalarında kullanılan lityum fiyatları son 1 yılda yüzde 433 arttı. Uzmanlar üretimin talebin gerisinde kaldığını ifade ederken, otomotiv sektöründe çip krizinin yerini lityum krizine bırakacağını söylüyor. Ayrıca elektrikli arabaların kullanımının her gün artması ile bu talebin 2040 yılına kadar 40 kat daha artacağı ifade ediliyor.

Otomotiv sektörüne ikinci darbe! Çip krizinin yerini alacak: Fiyatlar son 1 yılda yüzde 433 yükseldi

Küresel otomotiv pazarında çevreci dönüşüm hızla yükselirken elektrikli araç sayısı da artışa geçti. Dünyada elektrikli araçların (EV) pazar payı 10 yılda 41 kat artarak yüzde 8,3'e ulaştı. Geçen yıl, elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 108 artışla 6,75 milyon adete ulaşarak rekor kırdı. Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 2021 bandını aşarak rekor tazelemesi bekleniyor.

Otomotiv endüstrisi dev şirketleri üretimlerini azaltıp fabrika-kapatmaya zorlayan çip kriziyle boğuşmaya devam ederken, halihazırda darboğazda olan sektörü şimdi de yeni bir kriz bekliyor. Elektrikli araçların bataryalara, bataryaların ise lityuma ihtiyacı var fakat talebi karşılamak için yeterli lityum yok. Tesla, Volkswagen ve Mercedes gibi şirketler 2022’nin ilk üç ayında rekor sevkiyat yaparken, EV satışları tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ancak talepteki artışa karşın uzmanlar yeterli lityumun bulunup bulunmadığından emin değil.

iStock-473989528

TALEP 2040’A KADAR 40 KAT ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın lityum üretiminin çok yavaş olduğu, fiyatların ‘çılgın’ seviyelere geldiği ve sektörü zor günlerin beklediği uyarısı yapması dikkatleri lityum piyasasına çekti. Modern zamanın beyaz altını olarak nitelendirilen lityuma talebin 2025’e kadar bugünkünün iki katı olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu (SDS) çerçevesinde ise 2040 yılına lityum talebinin 40 kat artış göstermesi bekleniyor. Bu da fiyatlarda patlamaya neden oluyor.

iStock-186293410

Benchmark Mineral Intelligence’a göre, lityum fiyatları geçen yıl yüzde 280’lik bir artışın ardından ilk çeyrekte iki katından fazla arttı. Yani fiyatlar son 1 yılda yüzde 433 yükselerek ton başına 480 bin 500 yuan (yaklaşık 73 bin 900 Amerikan Doları) seviyesine yükseldi. Bu sıçrama elektrikli araç üreticilerini endişelendiriyor.

ARZ, TALEBİN GERİSİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Dünya’nın aktardığı habere göre, maden çevrelerinde ‘Bay Lityum’ olarak nitelenen madencilik uzmanı Joe Lowry, geçtiğimiz günlerde Blomberg’e yaptığı açıklamada önümüzdeki iki yıl içinde arzın önemli artış sağlanmasına karşın talebin gerisinde kalacağını, dolayısıyla piyasada açığın büyümeye devam edeceği uyarısı yaptı. Lowry’nin tahminleri diğer kuruluşlarla örtüşüyor.

iStock-1307442690

Örneğin BloombergNEF, batarya üretiminde kullanılan başlıca lityum kimyasalları olan lityum karbonat ve hidroksit fiyatlarının, öngörülen arz açıklarının bir sonucu olarak 2030 yılına kadar yükselmeye devam edeceğini öngörüyor. Lityum arz sorununun otomobil üreticileri için sorun teşkil edeceği uyarısı yapılıyor. BNEF’e göre, elektrikli otomobillerin içten yanmalı motorlu otomobillerle fiyat paritesine ulaşması 2026'dan önce mümkün görünmüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da... Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...
Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da... Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...
3 ayda 1 milyon 30 bin 869 dolar kazandırdı3 ayda 1 milyon 30 bin 869 dolar kazandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Dikkat! Bayram boyunca ücretsiz olacak

Dikkat! Bayram boyunca ücretsiz olacak

Altın mı, dolar mı? İslam Memiş açıkladı

Altın mı, dolar mı? İslam Memiş açıkladı

Bayramda 15 milyar lira harcayacağız...

Bayramda 15 milyar lira harcayacağız...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Golf sahasının yanında yaşıyorlardı! Bakın nasıl milyonları oldu

Golf sahasının yanında yaşıyorlardı! Bakın nasıl milyonları oldu

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.