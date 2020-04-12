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Otomotiv üretimi ilk 3 ayda yüzde 6 azaldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Otomotiv üretimi 2020 yılının ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet seviyesinde kaldı.

Otomotiv üretimi ilk 3 ayda yüzde 6 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Verilere göre, otomotiv fabrikalarının büyük bir bölümünün üretimlerini durdurmasına sebep olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk etkileri, özellikle Mart’ın ikinci yarısından itibaren rakamlara yansımaya başladı. Salgın etkisiyle beraber, Mart ayında toplam otomotiv üretimi 103 bin 350 adet seviyesinde kaldı. Şubat ayında bu rakam 128 bin 3 adetti. Yılın ilk üç aylık döneminde, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet, otomobil üretimi ise yüzde 2 azalarak 235 bin 199 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 348 bin 589 adet olarak gerçekleşti.
Şubat’ta 87 bin 710 adet olan otomobil üretimi, Mart ayında salgın nedeniyle yavaşladı ve 72 bin 93 adette kaldı. Ticari araç grubunda ise üretim, ihraç pazarlarındaki daralmanın da etkisiyle yılın ilk çeyreğinde azalma eğilimine devam etti. 2020 yılı Ocak-Mart döneminde, ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 azalırken, ağır ticari araç grubunda bu azalma yüzde 5, hafif ticari araç grubunda ise yine yüzde 14 oranında kaydedildi. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 26 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 64 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise yılın ilk çeyreğinde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 36 gerisinde kaldı. Ticari araç grubunun Mart ayı toplam üretim adeti ise 31 bin 257 adet olarak gerçekleşti.

PAZAR 51 BİN 588 ADETTE KALDI

Türkiye otomotiv pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış kaydetti ve 128 bin 674 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 45 arttı ve 99 bin 630 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 15, hafif ticari araç pazarı yüzde 35, ağır ticari araç pazarı yüzde 45, otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında daraldı. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında da, Ocak-Mart döneminde otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 63 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 44 oldu. Covid-19 salgını, Mart ayının ikinci yarısından itibaren otomotiv pazarını da etkiledi ve toplam pazar Mart ayında 51 bin 588 adet seviyesinde kaldı.

MART AYINDA 83 BİN 771 ADET ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ

2020 yılının ilk çeyreğinde, toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak, 276 bin 348 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azalarak 191 bin 608 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 23 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 3 bin 643 adet oldu. Covid-19 salgınının etkileri ihracatta da görüldü. Şubat 2020’de 102 bin 615 adet olan toplam otomotiv ihracatı, Mart ayında 83 bin 771 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde toplam Türkiye ihracatından aldığı yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

İLK ÇEYREKTE 7,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

2020 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 10, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 2 azalarak 2,9 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 2,6 Milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

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otomotiv üretimi, otomotiv,

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