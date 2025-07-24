Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Hazine'den cari açık hamlesi

2025 Otomobil ÖTV Zammı ve İndirimleri: Hangi Araçlar Etkilenecek?

Otomotiv piyasası, 24 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesiyle hareketlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, düzenlemenin temel amacı cari açığı azaltmak ve yerli üretimi teşvik etmek. Bu kapsamda, binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas matrahlar ve oranlar yeniden belirlendi. "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranlarının 5 ila 10 puan arasında indirildiği belirtildi. Bu indirimlerin, özellikle belirli motor hacmine ve donanım seviyesine sahip araçları kapsadığı öğrenildi. Amaç, bu segmentteki araçların daha erişilebilir hale gelmesini sağlayarak satışları artırmak ve dolayısıyla yerli üreticilere destek olmak. İndirimlerin yanı sıra, bazı modellerde mevcut ÖTV oranları korunarak, piyasadaki dengenin sağlanması hedeflendi.

Ancak, düzenleme sadece indirimlerden ibaret değil. Bakanlık, bazı lüks ve yüksek motor hacmine sahip modellerde ÖTV oranlarını 10 ila 20 puan arasında artırdı. Bu artışın, daha çok ithal edilen ve yüksek gelir grubuna hitap eden araçları etkileyeceği öngörülüyor. Bu sayede, lüks tüketimin kısmen azaltılması ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Peki, bu düzenleme tüketicileri nasıl etkileyecek? Uzmanlar, ÖTV indirimlerinin özellikle orta segmentteki araçların fiyatlarında bir miktar düşüşe neden olabileceğini belirtiyor. Ancak, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve diğer maliyet faktörleri de fiyatları etkileyebileceği için net bir tahmin yapmak zor. ÖTV artışlarının ise lüks araçların fiyatlarını daha da yukarıya taşıyacağı kesin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılan değişikliklerin yıllık bazda net enflasyon etkisinin 0,0019 puan olacağını öngörüyor. Bu, düzenlemenin enflasyon üzerinde önemli bir baskı yaratmayacağı anlamına geliyor. Ancak, bazı ekonomistler bu tahminin iyimser olduğunu ve düzenlemenin dolaylı yollardan enflasyonu artırabileceğini savunuyor. Özellikle, ÖTV artışlarının lüks araçlar üzerinden genel fiyat seviyesine yansıması ve tüketici güvenini olumsuz etkilemesi gibi faktörler, enflasyonist baskıları artırabilir.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, düzenlemenin yerli üretimi koruma amacı da taşıdığı vurgulanıyor. Bu kapsamda, yerli otomobil üreticilerinin rekabet gücünün artırılması ve pazar paylarının yükseltilmesi hedefleniyor. Ancak, bazı uzmanlar bu hedefin gerçekleşmesinin, yerli üreticilerin teknolojik altyapılarını geliştirmelerine ve küresel pazarda rekabet edebilir ürünler sunmalarına bağlı olduğunu belirtiyor. Aksi takdirde, ÖTV düzenlemesi tek başına yeterli olmayabilir.

Düzenlemenin uzun vadeli etkileri ise henüz belirsiz. Bazı analistler, ÖTV indirimlerinin kısa vadede otomobil satışlarını canlandırabileceğini, ancak uzun vadede tüketici davranışlarını ve piyasa dinamiklerini değiştirebileceğini öngörüyor. Özellikle, elektrikli araçların ÖTV oranlarının nasıl etkileneceği ve bu durumun elektrikli araç pazarına nasıl yansıyacağı merak konusu.

Sonuç olarak, 2025 otomobil ÖTV zammı ve indirimleri, otomotiv sektöründe önemli değişikliklere yol açacak gibi görünüyor. Cari açığı azaltma ve yerli üretimi destekleme hedefleriyle yapılan düzenlemenin, tüketiciler üzerindeki etkisi yakından takip edilecek. Özellikle, fiyatlardaki değişimler, satış rakamları ve enflasyon üzerindeki etkiler, düzenlemenin başarısını belirleyecek önemli göstergeler olacak.