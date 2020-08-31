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Otomotivde vergi düzenlemesi: Yerli ve ithal araçlarda fiyatlar nasıl etkilenecek?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 31.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

ÖTV değişikliğiyle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi, ithal lüks otomobillerin vergilerindeki artışla da tüketici eğiliminin yerli üretime yönelmesi bekleniyor.

Otomotivde vergi düzenlemesi: Yerli ve ithal araçlarda fiyatlar nasıl etkilenecek?

Cumhurbaşkanı Kararı ile cari açığa olumsuz etkileyen binek araç ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi bekleniyor.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip otomobil ithalatının azaltılması için, motor silindir hacmi aralıkları ve ÖTV matrahları esas alınarak düzenleme yapıldı. Ayrıca hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları eşgüdümlü bir şekilde düzenlendi.

Düzenlemeyle özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde dolaylı olarak düşecek ÖTV oranlarının, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

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Vergiler dahil satış fiyatı 119 bin 970 liranın altında olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 70 bin liradan 85 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 119 bin 970 - 150 bin 450 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 4 bin 130 liradan 5 bin 15 liraya kadar değişen tutarlarda düşeceği hesaplanıyor.

Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 130 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 400 - 245 bin 440 lira olan otomobillerin fiyatının 14 bin 150 liradan 15 bin 340 liraya kadar değişen tutarlarda inmesi bekleniyor.

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cm3'ün altındaki otomobillerden vergili fiyatı 245 bin 440 liranın üzerindeki neredeyse tamamı ithal otomobillerin fiyatlarında ise yüzde 12,5 düzeyinde artış öngörülüyor.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

KAYNAK:AA

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