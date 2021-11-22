Otomotivin altın markası: Renault

Türkiye Marka Zirvesi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 5'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Kazananların organizasyonun resmi web sitesi üzerinden halk oylamasıyla belirlendiği ödüllerde Renault, Yılın Otomotiv Markası oldu. Ödülü, törene katılan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş teslim aldı.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜM, KESİNTİSİZ HİZMET

Geniş ürün gamıyla tüm ihtiyaçlara cevap veren Renault MAİS, son yıllarda dönüşen satış ve satış sonrası ihtiyaçlara yönelik birçok yenilikçi çözümü de tüketicilerle buluşturuyor. Kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor, taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibine ek olarak Sosyal Medya ve Dijital Kanallar Ekibi de mutlak müşteri memnuniyeti için kesintisiz hizmet sağlıyor.

Renault Port aplikasyonları servis sürecini pratik hale getiriyor. Kullanıcılarla doğrudan iletişim için Diyalog ve Whatsapp Hattı, kaliteli bir müşteri deneyiminde önemli rol oynuyor. Kapında Vale Hizmeti, görüntülü görüşme ve e-ticaret gibi hizmetler de hayat kolaylaştırıcı çözümler olarak öne çıkıyor.

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