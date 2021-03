Otopark yönetmeliğinde yeni dönem: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni otopark yönetmeliği açıklandı. Yönetmeliğe göre en az 120 metrekarelik evlere otopark şartı getirildi.

Yetki büyükşehirlerden alındı, ilçe belediyelerine verildi. Daireler için de kural değişiyor. Otopark şartı için metrekare büyüklüğü dikkate alınacak.

EN AZ 120 METREKARELİK EV İÇİN OTOPARK ŞARTI GELİYOR

Özellikle büyükşehirlerin en büyük problemi, kaldırımların bile araçla dolması. Vatandaş neredeyse yürüyecek yer bulamazken hükümet kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin detayları da ortaya çıktı. Mevcut yönetmeliğe göre her daireye 1 otopark şartı vardı, uygulamada yaşanan sıkıntılar dikkate alındı. Artık dairelerin büyüklüğüne göre şart getirilecek.

Yeni yönetmelikte 80 metrekareden küçük her üç daire, 80 ila 120 metrekare arasındaki her iki daire için en az 1 otopark zorunlu olacak. Ancak eğer daire 120 ile 180 metrekare arasında ise tek başına o daire için otopark zorunlu kılınacak. 180 metrekare üzeri her daire için iki adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.