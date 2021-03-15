FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Otopark yönetmeliğinde yeni dönem: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Otopark yönetmeliğinde yeni dönem: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.03.2021 12:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği, yeni otopark yönetmeliğine her daireye 1 otopark şartı yerine dairelerin büyüklüğüne göre otopark yapılması zorunlu olacak. Buna göre en az 120 metrekarelik ev için otopark zorunlu olacak. İşte yeni otopark yönetmeliğinin detayları...

Otopark yönetmeliğinde yeni dönem: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni otopark yönetmeliği açıklandı. Yönetmeliğe göre en az 120 metrekarelik evlere otopark şartı getirildi.
Yetki büyükşehirlerden alındı, ilçe belediyelerine verildi. Daireler için de kural değişiyor. Otopark şartı için metrekare büyüklüğü dikkate alınacak.

EN AZ 120 METREKARELİK EV İÇİN OTOPARK ŞARTI GELİYOR

Özellikle büyükşehirlerin en büyük problemi, kaldırımların bile araçla dolması. Vatandaş neredeyse yürüyecek yer bulamazken hükümet kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin detayları da ortaya çıktı. Mevcut yönetmeliğe göre her daireye 1 otopark şartı vardı, uygulamada yaşanan sıkıntılar dikkate alındı. Artık dairelerin büyüklüğüne göre şart getirilecek.

Yeni yönetmelikte 80 metrekareden küçük her üç daire, 80 ila 120 metrekare arasındaki her iki daire için en az 1 otopark zorunlu olacak. Ancak eğer daire 120 ile 180 metrekare arasında ise tek başına o daire için otopark zorunlu kılınacak. 180 metrekare üzeri her daire için iki adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.

Binlerce çalışana yemek parası müjdesi! Yemek kartları kalkıyor mu?Binlerce çalışana yemek parası müjdesi! Yemek kartları kalkıyor mu?

MAĞAZA, DÜKKAN VE BANKA İÇİN ZORUNLULUK 40 METREKARE

Dükkan, mağaza, banka gibi yerlerde ise her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olacak. Büro binalarında ise oran 40'tan 50 metrekareye çıkacak.

BİNA YAKININDAN OTOPARK YERİ TEMİN EDİLEBİLECEK

Mevcut yönetmeliğe göre otoparkın bina bodrumunda olma zorunluluğu da kaldırılıyor. Yönetmelik hayata geçtiğinde parsel arkası ve bahçeler de bu ihtiyacı karşılayabilecek. Parselinde otopark yapılamayan yapılar için bin metre yarıçapındaki başka bir alandan tapuya şerh koymak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı getiriliyor. Binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla mekanik otopark yapabilme imkanı da verilecek.

OTOPARK YAPIMINDA YETKİ DEVRİ

Otopark yapma yetkisi de yeni yönetmelikle büyükşehirlerden alınacak. Gerekçe ise bedellerinin alınmasına rağmen otopark yapılmaması. O yetki ilçe belediyelerine verilecek. Ve bedeli alınan otoparkın 3 yıl içinde yapılması zorunlu kılınacak.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Fiat Ducato 2021 ne kadar?Fiat Ducato 2021 ne kadar?
İpek böceği yetiştiriciliği nasıl yapılır?İpek böceği yetiştiriciliği nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?
Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?
MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
Farklı ürün gönderdi, başını yaktı
Farklı ürün gönderdi, başını yaktı
Katmerciler'den ülke dışına yeni ihale adımı!
Katmerciler'den ülke dışına yeni ihale adımı!
Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı!
Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiat Ducato ne kadar? İşte 2021 fiyat listesi!
Fiat Ducato 2021 ne kadar?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi? Dikkat çeken 'ÖTV düzenlemesi' açıklaması
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Son dakika haber... İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu, işte listesi!
En çok satılan markalar belli oldu!
İkinci el online otomobil ilanlarında fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otomobilde flaş gelişme
Renault Megane ve Renault Koleos fiyatları ne kadar? Megane ve Koleos 2021 fiyat listesi açıklandı
Renault Megane ve Renault Koleos fiyatları ne kadar?
Bakan Varank, 2020 yılı otomobil satış rakamlarını paylaştı
2020'de kaç otomobil satıldığı belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.