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Otopark yönetmeliğinde yeni dönem başladı: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.03.2021 09:09 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği, yeni otopark yönetmeliğine her daireye 1 otopark şartı yerine dairelerin büyüklüğüne göre otopark yapılması zorunlu oldu. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre en az 120 metrekarelik ev için otopark zorunlu hale geldi. İşte yeni otopark yönetmeliğinin detayları...

Otopark yönetmeliğinde yeni dönem başladı: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni otopark yönetmeliği açıklandı. Yönetmeliğe göre en az 120 metrekarelik evlere otopark şartı getirildi.
Yetki büyükşehirlerden alındı, ilçe belediyelerine verildi. Daireler için de kural değişti. Otopark şartı için metrekare büyüklüğü dikkate alınacak.

OTOPARK ZORUNLULUĞU RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete ‘de yayınlanan Otopark Yönetmeliği, konutlarda bahçelere açık ve kapalı otopark alanı yaratma hakkı getirdi.

Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçe niteliğini ortadan kaldırılmadan, zemin altında inşaat yapılarak karşılanacak. Bu tarz bir otopark alanı yaratıldığında, üstü 30 cm toprak örtüsüyle kaplanıp, yeşillendirilecek.

Otopark giriş ve çıkışları ön ile arka bahçeden de sağlanabilecek.

Sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak.

Yönetmeliği göre, tek bağımsız bölümlü, villa gibi yapılarda, yaya kaldırımında geçişleri engellememek kaydıyla, tüm bahçe alanı otopark gibi düzenlenebilecek.

ŞARJ ÜNİTESİ ZORUNLULUĞU

Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan, yeni yapılacak binalarda, otopark alanının yüzde 5’i elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi zorunlu hale gelecek.

Yönetmelikte, yeni yapılacak bölge otoparkları ile alışveriş merkezlerinde, alanın yüzde 10’u elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi kurulması zorunlu olacak.

Yönetmelikte, binalarda, 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için 1 adet, 180 metrekare her daire 1 adet, 180 metrekare üstü her daire için ise 2 adet otopark alanı oluşturulması hükme bağlandı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
otoparklar için toplanan vergiler ne oldu???????
geç kalmış karar. inşaallah uygulayabilirler.
eskiden olması gereken buydu ama müteahhit ve belediye ilişkileri neyse falan filan! hayırlı olsun
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