ÖTV'den sonra Dacia Sandero Stepway fiyatı ne kadar değişti? ÖTV zammı sonrasında Dacia Sandero Stepway fiyatı da zamlandı. Peki ÖTV'den önce Dacia Sandero Stepway fiyatı neydi ve ÖTV'den sonra Dacia Sandero Stepway fiyatı ne oldu?

ÖTV'DEN SONRA DACİA SANDERO STEPWAY FİYATI NE KADAR DEĞİŞTİ?

ÖTV zammından sonra Dacia Sandero Stepway fiyatı da diğer otomobillerin fiyatları gibi değişti. ÖTV zammı sonrasında Sandero Stepway fiyatı yaklaşık 22 bin Tl artmış oldu. Bundan 5 yıl önce 22 bin TL'ye ikinci elde temiz bir araba alınabildiğini düşününce durum biraz can sıkıcı tabi...

ÖTV'NİN ARABA FİYATLARINA YANSIMASI

ÖTV'nin araba fiyatlarına yansıması oldukça sert oldu. ÖTV zammı sonrasında pek çok sıfır otomobilin fiyatı değişti. Dacia'nın Sandero Stepway modeli de pazarın sevilen ve tutulan seçenekleri arasında yer alıyor. Temmuz ayı sonunda sıfır Dacia Sandero Stepway fiyatı başlangıç paketinde 127.100TL idi. Şimdi bu başlangıç paketine yaklaşık 22 bin Tl ekleme oldu.

GÜNCEL DACİA SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ

ÖTV zammından sonra markalar da resmi web sitelerindeki fiyat bilgisi alanlarını revize etmeye başladılar. Dacia markasının Sandero Stepway modelinin güncellenen fiyatları şöyle:

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp pakette Sadero Stepway fiyatı: 139.900 TL

Stepway Turbo 1.0 100 bg ECO-G Euro6D Temp pakette Sadero Stepway fiyatı: 149.900 TL

Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg pakette Sadero Stepway fiyatı: 175.900 TL



