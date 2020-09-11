ÖTV'den sonra Dacia Sandero Stepway fiyatı ne kadar değişti? ÖTV zammı sonrasında Dacia Sandero Stepway fiyatı da zamlandı. Peki ÖTV'den önce Dacia Sandero Stepway fiyatı neydi ve ÖTV'den sonra Dacia Sandero Stepway fiyatı ne oldu?
ÖTV zammından sonra Dacia Sandero Stepway fiyatı da diğer otomobillerin fiyatları gibi değişti. ÖTV zammı sonrasında Sandero Stepway fiyatı yaklaşık 22 bin Tl artmış oldu. Bundan 5 yıl önce 22 bin TL'ye ikinci elde temiz bir araba alınabildiğini düşününce durum biraz can sıkıcı tabi...
ÖTV'nin araba fiyatlarına yansıması oldukça sert oldu. ÖTV zammı sonrasında pek çok sıfır otomobilin fiyatı değişti. Dacia'nın Sandero Stepway modeli de pazarın sevilen ve tutulan seçenekleri arasında yer alıyor. Temmuz ayı sonunda sıfır Dacia Sandero Stepway fiyatı başlangıç paketinde 127.100TL idi. Şimdi bu başlangıç paketine yaklaşık 22 bin Tl ekleme oldu.
ÖTV zammından sonra markalar da resmi web sitelerindeki fiyat bilgisi alanlarını revize etmeye başladılar. Dacia markasının Sandero Stepway modelinin güncellenen fiyatları şöyle:
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