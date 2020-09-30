ÖTV'den sonra en uygun fiyatlı araba hangisi? Pek çok kişi, ÖTV zammı sonrasında bu soruya yanıt ararken buldu kendini. Sıfır araba fiyatlarına bakınca ÖTV zammı ile en uygun sıfır otomobil seçeneği hangisinde olabilir?

ÖTV’DEN SONRA EN UYGUN FİYATLI ARABA HANGİSİ?

ÖTV’den sonra en uygun fiyatlı sıfır araba markası hangisi? Ağustos 2020 ÖTV zammından sonra en uygun fiyatlı sıfır araba hangisi oldu? Sıfır araba fiyatlarına baktık ve ÖTV zammına rağmen en uygun fiyatlı seçeneğin Fiat otomobil listesinde olduğunu gördük. Detaylara hemen bakalım…

ÖTV SONRASI EN UYGUN ARABA FİAT’TA!

Fiat marka otomobiller ülkemizde üretildiği için ve hem motor hacimleri hem de temsil ettikleri sınıf nedeniyle ÖTV’den az etkilendiler. Özetle; Fiat Egea modellerini ÖTV’den en az etkilenen otomobiller olarak tanımlamak mümkün. Şimdi, güncel Fiat Egea fiyat listesine bakalım:

FİAT EGEA FİYAT LİSTESİ

ÖTV dahil 2020 Eylül Fiat Egea fiyat listesi şöyle:

Easy 1.4 Fire 95 HP Egea güncel fiyatı: 106.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP- Egea güncel fiyatı:133.367 TL

Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT-Egea güncel fiyatı: 178.900 TL

Urban Plus 1.4 Fire 95 HP- Egea güncel fiyatı:121.800 TL

Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP- Egea güncel fiyatı:144.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP- Egea güncel fiyatı:181.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT- Egea güncel fiyatı: 181.900 TL

Mırror 1.4 Fire 95 HP- Egea güncel fiyatı: 125.700 TL

Mırror 1.3 M.Jet 95 HP- Egea güncel fiyatı: 153.900 TL

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP- Egea güncel fiyatı: 185.900 TL

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT- Egea güncel fiyatı: 185.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP- Egea güncel fiyatı: 189.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP- Egea güncel fiyatı: 189.900 TL



