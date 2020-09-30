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ÖTV'den sonra en uygun fiyatlı araba hangisi?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.09.2020 10:16 | Son Güncelleme

ÖTV'den sonra en uygun fiyatlı araba hangisi, sorusuna yanıt aradık ve bulduk. Sizce en uygun fiyatlı sıfır araba hangisi olabilir?

ÖTV'den sonra en uygun fiyatlı araba hangisi?

ÖTV'den sonra en uygun fiyatlı araba hangisi? Pek çok kişi, ÖTV zammı sonrasında bu soruya yanıt ararken buldu kendini. Sıfır araba fiyatlarına bakınca ÖTV zammı ile en uygun sıfır otomobil seçeneği hangisinde olabilir?

ÖTV’DEN SONRA EN UYGUN FİYATLI ARABA HANGİSİ?

ÖTV’den sonra en uygun fiyatlı sıfır araba markası hangisi? Ağustos 2020 ÖTV zammından sonra en uygun fiyatlı sıfır araba hangisi oldu? Sıfır araba fiyatlarına baktık ve ÖTV zammına rağmen en uygun fiyatlı seçeneğin Fiat otomobil listesinde olduğunu gördük. Detaylara hemen bakalım…

ÖTV SONRASI EN UYGUN ARABA FİAT’TA!

Fiat marka otomobiller ülkemizde üretildiği için ve hem motor hacimleri hem de temsil ettikleri sınıf nedeniyle ÖTV’den az etkilendiler. Özetle; Fiat Egea modellerini ÖTV’den en az etkilenen otomobiller olarak tanımlamak mümkün. Şimdi, güncel Fiat Egea fiyat listesine bakalım:

FİAT EGEA FİYAT LİSTESİ

ÖTV dahil 2020 Eylül Fiat Egea fiyat listesi şöyle:

  • Easy 1.4 Fire 95 HP Egea güncel fiyatı: 106.900 TL
  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP- Egea güncel fiyatı:133.367 TL
  • Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT-Egea güncel fiyatı: 178.900 TL
  • Urban Plus 1.4 Fire 95 HP- Egea güncel fiyatı:121.800 TL
  • Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP- Egea güncel fiyatı:144.900 TL
  • Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP- Egea güncel fiyatı:181.900 TL
  • Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT- Egea güncel fiyatı: 181.900 TL
  • Mırror 1.4 Fire 95 HP- Egea güncel fiyatı: 125.700 TL
  • Mırror 1.3 M.Jet 95 HP- Egea güncel fiyatı: 153.900 TL
  • Mırror 1.6 M.Jet 120 HP- Egea güncel fiyatı: 185.900 TL
  • Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT- Egea güncel fiyatı: 185.900 TL
  • Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP- Egea güncel fiyatı: 189.900 TL
  • Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP- Egea güncel fiyatı: 189.900 TL


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