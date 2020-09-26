ÖTV'den sonra Nissan Navara fiyat listesi nasıl oldu?

ÖTV'den sonra Nissan Navara fiyatları nasıl? ÖTV sonrası Nissan Navara fiyat listesine baktık. Bakalım sıfır Nava fiyatları ne olmuş?

ÖTV'DEN SONRA NİSSAN NAVARA FİYAT LİSTESİ

Pickup sınıfının en popüler seçeneklerinden biri olan Navara, yükleme alanının ergonomisi kadar kokpitte sunulan teknoloji ile de yenilikçi pikaplar arasında gösteriliyor. Pickup pazarının en güçlü modelleri arasında yer alan hatta pikap deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Navara, Visia, Tekna ve Platinium donanım paketleri ile satışa sunuluyor. Bu arada Navara almak isterseniz sadece 4X4 seçeneğiniz var.

GÜNCEL NİSSAN NAVARA FİYAT LİSTESİ

ÖTV sonrası otomobil fiyatları gibi pickup fiyatları da arttı. Pickup almayı düşünenler için en popüler seçeneklerden biri olan Nissan Navara'nın öTV'den sonra fiyat listesi nasıl oldu hemen bakalım...

2.3 dCi 163 Düz Vites 4×4 Visia paketli Nissan Navara fiyatı: 248.100 TL

2.3 dCi 163 Düz Vites 4×4 Tekna Nissan Navara fiyatı: 255.900 TL

2.3 dCi 190 Otomatik Vites 4×4 Platinum Nissan Navara fiyatı: 291.100 TL

Görüldüğü üzere sıfır Nissan Navara fiyatları 250 bin TL bandından başlayıp 300 bin TL bandına uzanıyor. Elbette ikinci el Navara da bakabilirsiniz.

