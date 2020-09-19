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ÖTV'den sonra Opel Astra HB fiyat listesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.09.2020 08:57 | Son Güncelleme

ÖTV'den sonra Opel Astra HB fiyat listesi nasıl? 2020 Opel Astra HB fiyat listesine baktık. ÖTV zamlı Astra fiyatlarını listeledik...

ÖTV'den sonra Opel Astra HB fiyat listesi

ÖTV'den sonra Opel Astra HB fiyatları da çok merak ediliyor. Opel markası her ne kadar epeydir PSA bünyesinde olsa da "Alman kalitesi" imajını hala koruyor. Bu da Opel marka arabaların ve özellikle de Astra modelinin popülaritesini korumasının ana nedeni. Hem sıfırda hem de ikinci elde Astra, "havada kapılan otomobil modelleri" arasında gösteriliyor. Peki, Opel Astra HB'in ÖTV sonrası fiyatı ne oldu? 2020 Opel Astra HB fiyat listesine bakalım...

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OPEL ASTRA ÖTV'DEN SONRA KAÇ PARA OLDU?

Opel Astra ÖTV'den sonra kaç para oldu aramasını yapıyorsanız, yakın zamanda sıfır Astra alma planlarınız var demektir. Sıfır km Opel Astra HB fiyatları ÖTV öncesine göre değişti. Ancak ÖTV'nin özellikle üst segmenti vurduğu düşünülürse Astra fiyat artışının pek çok otomobile göre makul kaldığını da söylemek mümkün. 199.900 TL’ye alıcı buluyor. Zirve nokta olan Elegance ise 297.800 TL.

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OPEL ASTRA HB FİYAT LİSTESİ

2020 Opal Astra HB fiyat listesi nasıl mı? ÖTV'den sonra Astra fiyatları da değişti. Bu durumda yeni Astra HB fiyat listesinde 200 bin TL bandı ile karşılaşıyoruz. Güncel Astra HB fiyat listesi aşağıdaki gibi:

  • 1.2 Benzinli MT-6 110 H – Edition – Benzinli Astra HB Fiyatı: 199.900 TL
  • 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP – GS Line- Benzinli Astra HB Fiyatı: 221.300 TL
  • 1.5 Dizel AT-9 122 HP – Edition – Dizel Astra HB Fiyatı: 226.900 TL
  • 1.5 Dizel AT-9 122 HP – GS Line – Dizel Astra HB Fiyatı: 229.700 TL
  • 1.5 Dizel AT-9 122 HP – Elegance – Dizel Astra HB Fiyatı: 297.800 TL
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