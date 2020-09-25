FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyat listesi

ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyat listesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyat listesi nasıl oldu? ÖTV zammı sonrası Toyota C-HR fiyat listesine hemen birlikte bakalım...

ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyat listesi

ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyatı listesi nasıl? En uygun sıfır Toyota C-HR fiyatı ne ya da Toyota C-HR fiyat listesinde rakamlar ne diyor? Haberimiz; ÖTV zammından sonra Toyota C-HR fiyat listesi üzerine...

ÖTV'DEN SONRA TOYOTA C-HR FİYAT LİSTESİ

Markanın resmi web sitesinde ve reklamlarında da görüldüğü üzere sıradanlığı geride bırak sloganı ile hayatımıza giren Toyota C-HR modeli en çok hibrid motor seçenekleri ile öne çıkıyor. Hibrid SUV almak isteyenlerin hemen listeye aldığı Toyota C-HR'ın fiyatı da merak konusu. Sıfır Toyota C-HR fiyatı ve ikinci el Toyota C-HR fiyatı araştırması sıklıkla yapılıyor. Peki, ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyatı ne oldu?

Toyota C-HR -

TOYOTA C-HR FİYAT LİSTESİ

ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyatı ne oldu sorusu en sık sorulanlar arasında. Toyota C-HR fiyat listesi 190 bin bandından başlıyor. ÖTV sonrası Toyota C-HR fiyat listesinin zirvesi de 310 bin TL'yi görüyor. Şimdi güncel Toyota C-HR fiyat listesine bakalım:

Toyota C-HR--

-1.2 Turbo 4×2 Flame – Toyota C-HR fiyatı: 192.250 TL
-1.2 Turbo 4×2 Flame Multidrive S Toyota C-HR fiyatı: 206.350 TL
-1.2 Turbo 4×2 Passion Multidrive S Toyota C-HR fiyatı: 227.000 TL

  • Hybrid 4×2 Flame e-CVT Toyota C-HR fiyatı: 224.850 TL
  • Hybrid 4×2 Passion e-CVT –Toyota C-HR fiyatı: 241.150 TL
  • Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT – Toyota C-HR fiyatı: 310.200 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Ford Puma ST özellikleri ve fiyatı Ford Puma ST özellikleri ve fiyatı
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Kredi kartlarında önemli değişiklik
İkinci el araç fiyatları düşecek mi?
İkinci el araç fiyatları düşecek mi?
Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 74'ü tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 74'ü tamamlandı
Ekmek kapıları oldu! 1 liraya HES kodu alıyorlar
Ekmek kapıları oldu! 1 liraya HES kodu alıyorlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV indirimi geliyor mu?
ÖTV indirimi geliyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ford Puma ST özellikleri ve fiyatı
Ford Puma ST özellikleri ve fiyatı
Mercedes'e hileli yazılım cezası kesildi!
Mercedes emisyon skandalının eşiğinde!
2021 Hyundai Sonata N Line
2021 Hyundai Sonata N Line pazardan iyi pay alır!
Hyundai i10 özellikleri ve fiyatı nasıl?
2020 Hyundai i10 fiyat listesi ve genel özellikleri
DS Türkiye’de 3. showroom’unu açtı!
DS satış merkezleri nerelerde var?
Alman yapımı Lada!
Alman mühendisler Lada'ya el attı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.