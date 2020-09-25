ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyat listesi

ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyatı listesi nasıl? En uygun sıfır Toyota C-HR fiyatı ne ya da Toyota C-HR fiyat listesinde rakamlar ne diyor? Haberimiz; ÖTV zammından sonra Toyota C-HR fiyat listesi üzerine...

ÖTV'DEN SONRA TOYOTA C-HR FİYAT LİSTESİ

Markanın resmi web sitesinde ve reklamlarında da görüldüğü üzere sıradanlığı geride bırak sloganı ile hayatımıza giren Toyota C-HR modeli en çok hibrid motor seçenekleri ile öne çıkıyor. Hibrid SUV almak isteyenlerin hemen listeye aldığı Toyota C-HR'ın fiyatı da merak konusu. Sıfır Toyota C-HR fiyatı ve ikinci el Toyota C-HR fiyatı araştırması sıklıkla yapılıyor. Peki, ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyatı ne oldu?

TOYOTA C-HR FİYAT LİSTESİ

ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyatı ne oldu sorusu en sık sorulanlar arasında. Toyota C-HR fiyat listesi 190 bin bandından başlıyor. ÖTV sonrası Toyota C-HR fiyat listesinin zirvesi de 310 bin TL'yi görüyor. Şimdi güncel Toyota C-HR fiyat listesine bakalım:

-1.2 Turbo 4×2 Flame – Toyota C-HR fiyatı: 192.250 TL

-1.2 Turbo 4×2 Flame Multidrive S Toyota C-HR fiyatı: 206.350 TL

-1.2 Turbo 4×2 Passion Multidrive S Toyota C-HR fiyatı: 227.000 TL