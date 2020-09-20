ÖTV düzenlemesi alt segment araçlara talepleri arttırdı

Pandemide özel araç eğiliminin arttığını ve önümüzdeki günlerde bir sorun olmazsa araç tedariği sorununun da ortadan kalkacağını söyleyen Alper Onay, “Otomotiv sektöründe 2 yıldır ertelenen bir talep mevcuttu. Pandemi ile birlikte insanlar toplu taşıma araçları kullanmak yerine kendi özel araçlarıyla seyahat etmeye yöneldiler ve böylelikle toplumda yeni araç sahibi olma eğiliminde bir artış gözlemliyoruz. Toyota Plaza Aksoy olarak müşterilerimizden gelen yoğun talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak pandemi sürecinde üretime ara verilmesi tedarik konusunu olumsuz etkiledi. Satışlar açısından en belirleyici unsur halen kısmen de olsa devam etmekte olan tedarik ve araç bulunurluğu sıkıntısı. Toyota Adapazarı fabrikamızın yeni normal ile birlikte tekrar üretime başlaması tedarik sorunumuzu çözmeye başladı. Önümüzdeki aylarda pandeminin seyrinde farklı bir gelişme söz konusu olmazsa tedarik konusu tamamen çözüme ulaşacaktır kanısındayız” dedi.

Onay, ÖTV’de yapılan değişikliklerin alt segment araç taleplerini arttırdığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: