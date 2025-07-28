ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de! Fiyat listeleri güncellendi, o modeller ucuzladı...

ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Elektrikli araçlarda ÖTV yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişirken, içten yanmalı araçlarda ÖTV yüzde 70 ile yüzde 220 arasında oluştu. Şarj edilebilir hibrit araçlarda ise yüzde 45 ile 85 arasında oran değişti.

ÖTV dilimi değişen arabalara zam gelirken değişmeyen arabalarda ise indirim görüldü. Rekabet ortamını korumak isteyen markaların bu çözümünün ardından alıcılar ise son fiyatları merak etmeye başladı.

FİYATI DÜŞEN ARABA MODELLERİ

Otomobil alıcıları ise diğer markaların modellerini de merak ediyor. Buna göre, ÖTV oranlarındaki değişiklikten sonra fiyatı düşen araba modelleri şu şekilde:

Fiat Egea Sedan,

Volkswagen T-Cross,

Volkswagen Polo,

Volkswagen Taigo,

Opel Frontera,

Citron C4,

Citron C4 X,

Opel Corsa,

Honda Jazz e:HEV,

Citron C3 Aircross SUV

BYD SEAL U EV

FİYATI YÜKSELEN ARABA MODELLERİ

Fiyatı artan otomobil modellerinin bazıları şöyle:



Tesla Model Y

Standart Range,

Togg T10X,

Elektrikli Mini Cooper Countryman,

Volkswagen Amarok,

Otokar Foton Tundland,

Toyota Hilux,

BYD Seal U DM-i

Volkswagen ID.4 125kW Pure

ÖTV DÜZENLEMESİNİN ARDINDAN BAZI ARABA MODELLERİNİN FİYATLARI