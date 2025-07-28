ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de! Fiyat listeleri güncellendi, o modeller ucuzladı...

ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Elektrikli araçlarda ÖTV yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişirken, içten yanmalı araçlarda ÖTV yüzde 70 ile yüzde 220 arasında oluştu. Şarj edilebilir hibrit araçlarda ise yüzde 45 ile 85 arasında oran değişti.
ÖTV dilimi değişen arabalara zam gelirken değişmeyen arabalarda ise indirim görüldü. Rekabet ortamını korumak isteyen markaların bu çözümünün ardından alıcılar ise son fiyatları merak etmeye başladı.
Otomobil alıcıları ise diğer markaların modellerini de merak ediyor. Buna göre, ÖTV oranlarındaki değişiklikten sonra fiyatı düşen araba modelleri şu şekilde:
Fiyatı artan otomobil modellerinin bazıları şöyle:
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