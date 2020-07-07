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ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.07.2020 14:28 | Son Güncelleme

İkinci el araç piyasasının giderek daha fazla hareketlendiği dönemde ÖTV indirimi konusu vatandaşlar tarafından yeniden gündeme geldi. Yıl sonunda ÖTV indirimi olması halinde sıfır araçların fiyatlarının düşmesi, buna bağlı olarak da ikinci el araç fiyatları üzerinde bir düşüş yaşanması düşünülüyor. Peki, ÖTV indirimi ne zaman gelir? ÖTV indirimi gelecek mi? İşte detaylar…

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Yeni bir araç satın almak isteyen vatandaşların en fazla ilgilendiği konulardan bir tanesi ÖTV indirimi oluyor. Yükselen ikinci el araç fiyatları üzerinde düşüş yönünden bir etkisi olacağı düşünülen ÖTV indirimi konusunda vatandaşlar bir gelişme bekliyor. “ÖTV indirimi ne zaman gelir?” sorusu bir süredir vatandaşların gündeminde. Sosyal Hayatı Destek Kredisi ile gelen taşıt kredilerindeki faizlerin düşmesi avantajı; piyasanın canlanmasını sağlamıştı. Yine de vatandaşlar ÖTV indirimi gelir mi? sorusuna cevap arıyor. İkinci el araç fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi gelir mi 2020?

Sıfır arabalarda ÖTV konusu henüz belirsizliğini koruyor. Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi içinde bulunan taşıt kredileri, vatandaşların düşük faiz ile araç satın almasının önünü açtı. Sağlanan yeni ve düşük faizli kredi imkanları ile ikinci el araç piyasası da hareketlendi. Ancak şu anda vatandaşlar ikinci el araçlarda indirim bekliyor. Araç ÖTV indirimi 2020 yılı için vatandaşlar tarafından merak edilse de henüz böyle bir uygulanamanın olacağına dair açıklama yapılmadı. ÖTV indirimi 2020 yılı için yıl sonuna kadar beklenmiyor. Dolayısıyla “Araçlara ÖTV indirimi gelir?” sorusu maalesef olumlu şekilde yanıtlanmış değil.

İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

Uzmanlara göre ikinci el araba fiyatları konusundaki vatandaşları zorlayan yüksek fiyatların nedeni pandemi sebebiyle sıfır araçların henüz dolaşıma girmemesi olarak görülüyor. araçlarda ÖTV indirimi olmasa dahi sıfır araçların dolaşıma girmesiyle “İkinci el araç fiyatları ne olacak?” sorusuna da olumlu yanıtların verilebileceği düşünülüyor.

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