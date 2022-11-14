ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi uygulanacak mı?

Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlarda artış yaşanan ikinci el otomobillerde, şu sıralar durgunluk söz konusu. ÖTV indirimine yönelik açıklama yapan Bakan Nureddin Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Araç alacak vatandaşlar bu açıklama sonrası yeni yılda fiyatlarda artış yaşanacağı düşüncesiyle Kasım sonuyla Aralık ayını beklemeye başladı. İşte otomobil fiyatlarında son gelişmeler...

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI 2022?

ÖTV indirimi ile ilgili yöneltilen soru üzerine Bakan Nebati, yaptığı açıklamada “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ YILA DOĞRU HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar araç sahiplerine çağrıda bulundu. Çağlar, Türkiye genelinde ikinci el piyasası normal bir seviyede gittiğini belirterek “Kötü bir durumda değiliz. 3-5 aydır ÖTV yönünde yapılan indirim dedikoduları çıkmıştı. Bundan dolayı insanlar alışveriş yapmakta geri durmuştu. Son olarak Bakan beyin açıklamaları sonrası, tekrar hareketlilik başladı. Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var. Şuanki piyasadan esnaflar ve müşterilerimiz, kendi ceplerine uygun bulduğu yerlerden araçlarını almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

